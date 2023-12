Ottant’anni dal bombardamento. Riqualificato il monumento: "Non dimentichiamo la tragedia"

di Mario Tosatti

Il 29 dicembre rappresenta per Ferrara una delle pagine più tragiche della storia recente: ricorre infatti il primo bombardamento, avvenuto esattamente ottant’anni fa. Sono infatti 297 le incursioni aeree su Ferrara dal 1943 al 1945, tra cui una trentina i bombardamenti a tappeto, che provocarono la morte di almeno 1.070 persone. O almeno questo è il numero ufficiale. Il primo bombardamento su Ferrara avviene proprio il 29 dicembre del 1943 alle 12.30. Le bombe uccisero 312 persone. Vennero colpite le zone del centro, di via Arianuova, corso Porta Po, via Argine Ducale, via Piangipane, via Ungarelli, via San Giacomo e via Ripagrande. Nel solo rifugio di Porta Reno hanno perso la vita 77 persone. In occasione degli ottant’anni non è prevista una cerimonia formale, ma vivo è il ricordo di quei momenti. Roberto Cassoli, da oltre un anno presidente dell’Anpi di Ferrara spiega: "Le festività e la concomitante assenza di molti di noi non ci permette di organizzare questo appuntamento. Da parte nostra c’è l’impegno alla massima attenzione e a portare avanti il ricordo di questi fatti, attraverso il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio ferrarese. Tutto questo per riflettere e approfondire la storia di quegli anni e trasmetterla ai più giovani per non disperdere la memoria". Nel dettaglio del primo bombardamento a Ferrara, Cassoli racconta quanto detto dalla compianta madre: "Mi raccontò che arrivò a Ferrara dopo il 1940 con sua sorella ospitata da una zia, abitava vicino al Castello. Quando sentivano il rumore degli aerei e le sirene scappavano verso i rifugi. In quei momenti avevano tanta paura. Mi ha ricordato come molte persone che conosceva siano morte nel bombardamento. Quasi trecento bombardamenti complessivi a Ferrara, oltre mille vittime. Altro dato, il 40% degli edifici in città sono andati distrutti".

Tra i tanti ricordi c’è anche quello di un sopravvissuto che allora aveva sette anni e abitava in via Argine Ducale: poco dopo l’ora di pranzo sentì tremare la terra sotto i piedi, riparandosi in casa sotto il tavolo della cucina con i propri genitori. Per lui e altri sono stati tanti i momenti di grande paura. Tra i tragici ricordi anche la morte di chi in quel momento stava consegnando in bici il latte a domicilio, oltre a bambini rimasti in cortile a giocare, ignari di quello che stava succedendo. Un secondo bombardamento a Ferrara avvenne poi il 28 gennaio 1944 alle 11.40, colpendo soprattutto la stazione ferroviaria, il quartiere Arianuova e Porta Po. Il bilancio fu di 202 morti e 172 feriti.

Nei giorni scorsi, intanto, è stato pulito e riqualificato il monumento ai caduti dell’incursione aerea, in memoria del tragico episodio avvenuto esattamente ottant’anni fa in Rampari San Paolo. La ditta coinvolta ha concluso la manutenzione del cippo proprio in vista della ricorrenza. "Un intervento – ha spiegato l’assessore Andrea Maggi – che ho fortemente voluto sia per riportare a una situazione di decoro, sia per rendere omaggio a 80 anni esatti di distanza, alle 312 vittime del primo bombardamento che colpì Ferrara il 29 dicembre. Il monumento sul quale siamo intervenuti è in un’area quasi nascosta, luogo adatto per ricordare i tanti civili, vittime innocenti, che perirono".