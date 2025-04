Ottant’anni dopo il 24 aprile 1945: "Ricordo la paura, le corse nei rifugi e poi le grida: ’Arrivano gli inglesi!’"

Esattamente ottant’anni fa, il 24 aprile 1945, lei c’era. Al fianco di centinaia di ferraresi festanti accoglieva i liberatori, i soldati inglesi dell’VIII armata. Giuseppina "Pina" Lazzarini, vedova Di Giuseppe, 98 anni portati benissimo, ricorda perfettamente quella giornata storica: "Abitavo con i genitori e i miei fratelli in via Spronello e quel mattino con cielo azzurro e sole splendente, sentii gridare Arrivano, arrivano! Uscii di casa e, come facevo spesso, mi trovai con i compagni di scuola (penultimo anno di Ragioneria) in piazza Verdi. C’era già gente nella via Carlo Mayr che cominciammo a percorrere verso San Giorgio; da un balcone si affacciò una conoscente che gridava entusiasta che ora il figlio sarebbe tornato. Ricordo tante persone sui marciapiedi mentre passavano i soldati. All’inizio – continua – un po’ di timore, ma poi tanta gioia. La gente faceva festa, era felice, c’era esultanza".

Interessante è anche il racconto delle giornate precedenti: "Le lezioni – continua Giuseppina – si tenevano a intermittenza. In casa eravamo informati dell’avanzata degli alleati e si sapeva che ormai erano alle porte della città. Il giorno prima con le amiche andammo in centro: in viale Cavour dove molte ville erano state bombardate ma i giardini erano pieni di rose e in via Borgoleoni. Poi sentimmo delle forti cannonate e ci mettemmo a correre verso casa".

Nel pomeriggio un nuovo inquietante capitolo per paura dei bombardamenti: tutte le famiglie della zona corsero in un rifugio sotto il vicino baluardo, in un "camattone", molti con materasso al seguito e, come mamma Lazzarini, con valigetta delle emergenze e piccoli averi. Pina era col padre (ferroviere immigrato dalle Marche), la madre e due fratelli (il terzo era in guerra). All’improvviso fece irruzione un gruppetto di soldati tedeschi che "invitarono" a uscire tutti i pochi uomini. La paura serpeggiò ma dopo un paio d’ore il padre tornò: aveva dovuto aiutare i tedeschi in ritirata a svuotare un vicino magazzino. La fine della guerra era nell’aria ma i pericoli erano ancora tanti. La famiglia tornò a casa, quella sera, ma – ricorda Pina - "dormì poco, con un orecchio sempre all’erta e il timore di colpi di coda di soldati ormai sbandati".

Però all’alba gli alleati cominciarono ad attraversare il Volano, a San Giorgio, con barche e gommoni dovendo supplire alla distruzione del ponte. La Liberazione di Ferrara era cosa fatta. Nei giorni successivi Pina vide passeggiare vari soldati inglesi; un paio di questi gettarono bucce di arancia. Una vicina, ricorda ancora Pina, andò a raccoglierle e le accostò al naso: un profumo che non sentiva da anni. Piccole-grandi cose di una normalità che "arrivò più rapidamente di quello che si possa pensare", osserva Pina. Poi il nuovo anno scolastico, l’esame, il diploma e l’assunzione in Provincia dove rimase fino alla pensione nel 1986. Si è sposata e ha un figlio.