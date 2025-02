Ottant’anni dopo il bombardamento. Copparo celebra gli innocenti

La sirena antiaerea ha risuonato il 30 gennaio di Copparo, che in quella giornata ricorda le 93 vittime civili innocenti del bombardamento del campanile. Il suono cupo, che precedeva il rombo terrificante degli aerei, strillò tutto quel freddo giorno del 1945 ed è tornato ad ammonire ieri. Un’esperienza intensa quella organizzata dall’amministrazione comunale, in collaborazione con Archeologi dell’Aria (Ada) e con la partecipazione dell’Istituto Comprensivo, che ha voluto cercare di far comprendere prima di tutto ai ragazzi cosa si provasse, e cosa si prova ancora in alcune aree del mondo, nei minuti che precedono un’incursione e che fanno la differenza fra la vita e la morte.

La commemorazione di questa data tanto significativa per la comunità copparese è iniziata proprio dai giovani: i ragazzi della 3ªA della scuola secondaria di primo grado sono stati accolti al sacrario del campanile da don Daniele Panzeri. "È importante la vostra presenza qua stamattina – li ha salutati il sindaco Fabrizio Pagnoni, accompagnato dal vicesindaco Bruna Cirelli e dall’assessore Francesca Buraschi –. È un dovere di tutti noi ricordare la storia del nostro territorio, insieme alla ‘Storia’, e tramandarla, perché ci faccia da monito rispetto a ciò che dobbiamo scongiurare".

Il vicepresidente degli Ada, Giovanni Carlini, affiancato da Andrea Baroni, ha fornito agli studenti un inquadramento storico, che ha messo in luce come Copparo sia diventato un obiettivo militare della Royal Air Force per la presenza della fabbrica Berco, che produceva cingoli per i carri armati, e della ferrovia che collegava lo stabilimento con il fronte bellico. Quindi, il suono della sirena della Seconda Guerra mondiale, arrivata al Museo La Tratta dalla fabbrica Fiat di Riva del Garda, ha preceduto il silenzio che ha avvolto la visita al santuario della memoria ai piedi del campanile impreziosito dalla Madonna della Pace di Arrigo Minerbi. Grande commozione anche durante la cerimonia religiosa officiata nel pomeriggio da don Daniele.