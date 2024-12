Ottantenne trovata morta nella sua abitazione

GORINO

L’hanno trovata ormai priva di vita, nella sua cucina. Non ha fatto in tempo neanche ad andare a letto, l’ottantenne che è stata trovata morta ieri mattina, nella sua casa di Gorino, in via Indipendenza 13. Era ancora in cucina quando le figlie sono entrate nell’appartamento. Proprio loro l’avevano lasciata poche ore prima considerando che era state tutte e tre a cena insieme. Era ancora in cucina e c’era ancora la stufa a pellet accesa che l’anziana era solita spegnere prima di andare a letto. Probabile, quindi, che sia stata colta da malore proprio mentre stava cercando di spogliarsi per andare a dormire.

Le figlie appena entrate nell’appartamento hanno allertato i sanitari del 118, ma quando sono giunti nell’appartamento, ormai per l’ottantenne non c’era più nulla da fare. In un primo momento, proprio per la presenza della stufa accesa, è stato ipotizzato che potesse essersi trattato di una fuga di monossido di carbonia. Eventualità che però è stata esclusa in un secondo momento, dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco. Per questo è stata avvalorata l’ipotesi di un malore improvviso, che ha colto l’anziana poco prima di coricarsi e di riuscire a spegnere la stufa.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Goro, ma niente ha mai fatto presupporre che potesse essere qualcosa di diverso da una semplice fatalità. L’anziana abitava da sola nell’appartamento di via Indipendenza e come già detto, la sera prima era uscita a cena con le due figlie. Poi il rientro nell’appartamento e probabilmente poco dopo il decesso per quelle che vengono ritenute senza dubbio cause naturali. Quando la mattina le figlie, probabilmente non riuscendo a mettersi in contatto con lei, sono andate a cercarla nell’abitazione, l’hanno trovata seduta al tavolo di cucina. Ormai senza vita. Come accertato dai sanitari che sono intervenuti appena allertati.