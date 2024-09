Otto eventi tra i tavoli dello Spirito. Dal jazz al gospel, serate a ritmo

FERRARA

Scandita da un bruno, romantico groove, torna la stagione autunnale di concerti organizzata dal Gruppo dei 10, che mantiene il tradizionale titolo ’Tutte le Direzioni in Fall 2024’. Saranno otto gli eventi che accompagneranno il pubblico a partire da venerdì 11 ottobre fino a giovedì 26 dicembre, un cartellone di proposte eterogenee che variano dal jazz più classico a punte più eclettiche nella serata gospel, passando per la storia della musica nel ferrarese, finanche a quella italiana e internazionale. Tutti gli eventi saranno ospitati dal locale Spirito di Vigarano Mainarda, in via Rondona 11, e inizieranno alle 20.30. La cena seguirà il concerto. A dare il via alla nuova edizione l’11 ottobre saranno Gabriele Mirabassi e Simone Zanchini con il concerto Il gatto e la volpe. In questo duo la goliardia dei ritmi del Sud America e la profondità pulsante del vecchio swing si mescolano alle sonorità del jazz moderno. Ci si incontrerà di nuovo il 18 ottobre con la presentazione di Big Mama Legacy interpretato dal Gegè Telesforo Sextet. Personaggio poliedrico, Telesforo ha saputo fare del jazz la sua missione e suonerà allo Spirito con altri talentuosi musicisti.

A novembre, poi, sono previste altre due date: l’8, che vedrà protagonisti diversi musicisti chiamati a raccolta dal grande Gegè Munari con The Great Gegezz Night. Dedicato al Jazz, ad Alberto Alberti e a Giordano Balboni, e il 22, una serata identitaria per il Gruppo dei 10 in quanto verrà assegnato all’eclettico Francesco Musante il premio ’Tutte le Direzioni’, consegnato negli anni a personalità come Pupi Avati e Piero Angela, oltre che alla città di Napoli e addirittura alla Serata Enigmistica. Dopodiché si proseguirà con il concerto You and the night and the music di The Original Wilco Jazz Trio in collaborazione con Rossella Key, suggestiva voce jazz. La stagione si protrarrà fino a Santo Stefano con altri 4 momenti musicali. Si parte il 6 dicembre con un concerto dal titolo iconico, The Triumvirate, una performance che si preannuncia già irripetibile grazie alla partecipazione di Rossano Sportiello, Ares Tavolazzi ed Ellade Bandini che si esibiranno a colpi di swing. Si continuerà il venerdì successivo, 13 dicembre, con il concerto Almost Blue di Rossana Casale 5tet, che vede il ritorno della stessa Casale, stimata artista jazz che ha girato i teatri più importanti.

Venerdì 20 dicembre si cambia registro e si procede verso il Natale, ricreando un clima tradizionale ed emozionante. Sarà, infatti, la volta dei canti gospel, con GospeL TimeS with Joyce Yuille, gruppo fondato nel 2005 da Joyce Yuille. Quest’ultima si è formata nell’high school della serie televisiva ’Saranno Famosi’ (Fame), dove ha studiato canto gospel – anche in chiesa – e teoria della musica. Infine, anche quest’anno, il pranzo di Santo Stefano si passerà allo Spirito di Vigarano per l’unica matinée della stagione. In quest’occasione si terrà Santo Stefano in Music che vedrà sul palco, per l’ultimo concerto del 2024, il Teo Ciavarella Trio, formato da Teo Ciavarella (compositore, direttore d’orchestra e insegnante al conservatorio), Tiziano Negrello e Lele Barbieri. Eccezionalmente, l’esibizione avrà inizio alle 13.00 e sarà seguita dal pranzo. Per maggiori informazioni e prenotazioni consultare il nuovo sito web del Gruppo dei 10.