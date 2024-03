"Otto marzo, giorno di lotta culturale e sociale"

La Flc Cgil in occasione dell’ 8 marzo, ha proclamato lo sciopero generale dell’intera giornata rivolto a tutti i settori della conoscenza: scuola, università, ricerca, alta formazione artistica e musicale, settori privati, formazione

professionale. "Proclamiamo lo sciopero perché – dicono gli organizzatori – insieme a tante organizzazioni sindacali in

Europa e nel mondo, vogliamo cambiare le cose. E’ una giornata non di festa, ma di lotta culturale e sociale, che si collega

idealmente al 25 novembre scorso quando l’intero nostro Paese è stato attraversato da una larga partecipata ondata di sdegno popolare per dire

Basta! dopo l’ennesimo femminicidio. Per questo si deve partire dalla scuola: occorre che una vera cultura della parità, profondo antidoto alla violenza, arrivi a permearne la vita, nel vivo della relazione educativa e dei processi di apprendimento/ insegnamento. C’è

bisogno di ricerca, di formazione, di cura e valorizzazione della dimensione

professionale perché questo avvenga. Nell’università: non ne possiamo più delle logiche gerarchiche e sessiste. Nella ricerca: per quanto tempo ancora ci sarà bisogno di celebrare in apposite (e benvenute peraltro) Giornate il

contributo delle donne alla scienza a ricordarci quanta discriminazione ci sia

nei loro confronti? La qualità della nostra democrazia ha bisogno poi che la formazione delle persone sia fortemente orientata a promuovere una cultura che sia davvero per la pace, contro la violenza, per la parità, per il rispetto e la

valorizzazione delle diversità, per la promozione della capacità di dialogo come via maestra per il superamento dei conflitti".