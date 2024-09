Ottobre è più rosa al poliambulatorio F Medical

Il poliambulatorio F Medical è stato scelto per il progetto prevenzione al tumore al seno insieme all’associazione Lilt Ferrara.

Per sensibilizzare la popolazione, per il mese di ottobre, F Medical promuove visiste senologiche con ecografia mammaria e cavi ascellari gratuitamente a partire dai 40 anni. La metodologia di appuntamento è solamente tramite l’invio di una mail a liltfmedical@gmail.com con l’invio dei dati anagrafici personali (nome cognome e età), telefono, quindi verranno contattate dalla segreteria. Le visite al poliambulatorio F Medical non vanno a sostituire gli screening proposti presso l’Ausl.