Ottobre, il mese della prevenzione: "Autunno rosa per vincere il tumore"

Presentato ieri ’Autunno rosa’, la campagna di sensibilizzazione sul tumore alla mammella organizzato dalle due aziende sanitarie in collaborazione con il Comune e le associazioni di volontariato. Monica Calamai, Direttrice Generale Aziende Sanitarie ferraresi "Non potevamo – così Monica Calamai, dg delle due aziende – non dare voce a quelle che sono le attività rispetto ad un tumore che è ancora il principale per incidente nelle donne. Diversi i temi oggetto delle attività di quest’anno: dalla vaccinazione Hpv, alle visite gratuite, alle camminate, iniziative culturali. Poi un evento tutto nuovo, mai realizzato nella nostra provincia, il ’Bra Day’, giornata di informazione rivolta alla popolazione femminile per parlare di tecniche di ricostruzione mammaria". Tanta sarà anche l’attenzione ai corretti stili di vita, dall’attività fisica all’alimentazione. Di grande impatto emotivo e significativo anche la Mostra ’Cicatrici’, che diventerà permanente alla Cittadella San Rocco. "Sono onorata – così Marcella Marchi, presidente Andos – quando siamo partner nel percorso di umanizzazione e cura messo in atto dai professionisti delle aziende sanitarie a favore delle pazienti". Ottobre è tradizionalmente definito come il mese rosa, con l’obiettivo di sensibilizzare un numero sempre più ampio di donne sull’importanza fondamentale della prevenzione e della diagnosi precoce del tumore al seno. Alcuni dati: grazie a controlli periodici e regolari attuate nei programmi di screening, il rischio mortalità viene ridotto del 56% (rispetto a chi non si sottopone a screening), mentre nel 90% dei casi, se scoperto nella fase iniziale, il cancro può essere sconfitto. Per quanto riguarda lo screening di diagnosi precoce del tumore al seno, nel 2022, sono state invitate 52.439 donne con un’adesione del 75%. Le paziente richiamate ad approfondimento diagnostico sono state 1871 e i carcinomi diagnosticati sono stati 152. Inoltre 382 donne hanno ricevuto consulenza di genetica semplice per valutare il rischio eredo-famigliare di sviluppare tumore alla mammella eo all’ovaio. Di queste 48 sono state inserite in un percorso di screening personalizzato e 11 hanno avuto il test genetico per BRCA1 e BRCA2 positivo. I trattamenti possono essere eseguiti nei day service della rete oncologica provinciale garantendo la maggior vicinanza al domicilio, e nel mese di ottobre sarà anche attivato un day service presso la Casa di Comunità di S. Rocco ed un progetto (On-Connect) per la gestione di prossimità di trattamenti oncologici, con l’ausilio degli infermieri di Comunità e di Famiglia.