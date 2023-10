Ovadia, bufera sulle dimissioni: "Fabbri dica da che parte sta. Deve seguire i diktat di Balboni?"

Di Bisceglie

A volerci veder chiaro sulla vicenda delle dimissioni di Moni Ovadia da direttore del teatro comunale Abbado, a seguito del cancan scatenato dopo le sue esternazioni sul conflitto scoppiato in Israele sono il segretario provinciale e comunale del Pd, Nicola Minarelli e Alessandro Talmelli. E, la ‘grande accusa’, è a rivolta al sindaco Alan Fabbri. "È sotto gli occhi di tutti come ormai il sindaco non sia più libero nella propria azione amministrativa – così i segretari dem –. Anzi, pur esprimendo apprezzamento sul lavoro fatto finora dal direttore generale Moni Ovadia, è costretto ad accettarne le dimissioni come se stesse rischiando lui stesso il posto. La città deve sapere da che parte sta il sindaco: è d’accordo con le posizioni espresse dal senatore Balboni oppure da quelle espresse dal sottosegretario, Vittorio Sgarbi?".

Alla prima provocazione, ne segue un’altra altrettanto puntuta. "Fabbri – si legge nella nota congiunta – potrà ancora seguire i consigli e condividere le iniziative culturali proposti dal sottosegretario Sgarbi, che ormai dal 2019 è il vero assessore alla Cultura, oppure deve sottostare ai diktat del vero sindaco di Ferrara, il senatore Balboni?". Per il Pd "la fondazione del teatro Comunale – proseguono i due segretari – deve tornare ad essere quell’eccellenza dell’offerta culturale di Ferrara che è sempre stata, senza alcuna ingerenza da parte della politica, nel pieno rispetto della libertà di espressione che è sempre stata garantita in passato. Dal 2019, invece, il Teatro Comunale ha subìto forti pressioni tanto da far dimettere il presidente Resca e oggi il direttore Ovadia. Ferrara deve tornare ad essere una città libera: a cominciare dal suo sindaco". Secondo i dem, la città in queste ore di guerra "dovrebbe esprimere appelli unitari e messaggi chiari a favore della pace e della solidarietà alle vittime di tutte le guerre". Invece a detta dei dirigenti dem "la maggioranza ci espone ancora una volta alla gogna pubblica nazionale per vicende assolutamente interne tra alleati".

"Una formazione completamente allo sbando – proseguono Minarelli e Talmelli – che continua a essere divisa su molti fronti, ma ciò che preoccupa di più è l’istituzione rappresentata dal sindaco, messa sotto scacco su ogni decisione dal senatore di Fd’I, Alberto Balboni".

A rincarare la dose è l’ex sindaco Tiziano Tagliani che, in un post pubblicato sulla sua bacheca Facebook, lancia all’attuale primo cittadino l’accusa di "debolezza politica". "In relazione alle dimissioni del direttore Moni Ovadia – così Tagliani nel post – il sindaco Alan Fabbri guarda al passato e cita le mie "ingerenze culturali" come presidente di Ferrara Arte. Avrà il coraggio di citare un’iniziativa, una persona, un evento che ho censurato in quella veste? Se non sarà in grado di farlo, come penso, vorrà dire che come capita non ha altri argomenti per difendere la sua debolezza politica e il suo subappalto a terzi della cultura cittadina che parlare a vanvera". L’onda lunga scatenata delle dimissioni - che ancora non sono arrivate - di Moni Ovadia dalla direzione dell’Abbado è destinata a non arretrare. Anzi.