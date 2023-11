Ovadia, il ’caso’ si sgonfia. Le dimissioni? C’è il dietrofront: "Resto direttore del Teatro"

Era tutta una finta. Verrebbe facile, sul ‘caso Ovadia’, dire: tanto rumore per nulla. È esattamente così. Alla fine, Moni Ovadia, resta ben saldo al suo posto di direttore generale del teatro Abbado (anche) per decisione del Cda del Comunale. E vissero tutti felici e contenti. Quasi. Al di là della facile ironia, è una nota che arriva proprio dal teatro a mettere la parola fine a una vicenda nella quale tutti, in base alla loro sensibilità, hanno recitato la loro parte in commedia. "Non ci saranno le dimissioni del direttore generale Moni Ovadia – così la nota del Comunale –: lui non le presenterà, né gli saranno chieste". È lo stesso Ovadia, oggetto del polverone mediatico-politico a seguito delle sue esternazioni piuttosto colpevoliste verso il governo israeliano nell’ambito del conflitto in corso, a prendere la parola e a spiegare il dietrofront. "Il mio ruolo al teatro Abbado – spiega – è quello di prestatore d’opera, in relazione alle funzioni di direttore. Quanto ho dichiarato è una manifestazione del pensiero, a titolo personale e fuori da tali funzioni. Se per qualche tempo ho pensato a un passo indietro era solo per non trascinare il teatro nelle polemiche, soprattutto a tutela dei lavoratori. Per questa ragione avevo momentaneamente annunciato le dimissioni, riservandomi eventualmente di formalizzarle più avanti. Oggi tutto è stato chiarito – riprende – e, preso atto che il Cda non richiede le mie dimissioni, sussiste ancora il clima di fiducia che ci consente di proseguire con serenità nel lavoro svolto". La posizione ufficiale del Consiglio viene espressa dal vicepresidente Carlo Bergamasco. "Con la delibera di oggi (ieri, ndr) vogliamo rimarcare e sancire due principi a nostro avviso ineludibili: il primo è che mai invocheremo le dimissioni per idee espresse a titolo personale e fuori dalle funzioni, per quanto tali idee siano da noi assolutamente non condivise, il secondo è che la figura del direttore si valuta per i risultati realizzati a teatro. Risultati che sono ottimi, quindi ci sono tutte le condizioni per proseguire nella continuità di un grande lavoro svolto".

Tarallucci e vino? Non proprio. Arriva, immediata, la sferzata del parlamentare di Fratelli d’Italia, Mauro Malaguti che si inserisce nel solco tracciato dal senatore Alberto Balboni, dalle cui parole divampò la polemica politica. "Per mancanza di tempo purtroppo frequento poco il teatro – premette Malaguti –, ma in questi giorni ho avuto l’opportunità di seguire, sui media locali, una pièce teatrale davvero esilarante. I titoli erano vari ma si potrebbero riassumere nella variante di ’Aspettando Godot’ in ’Aspettando le dimissioni’ che come Godot non arriveranno mai. Protagonista il duro e puro della sinistra, nonché direttore del Comunale, Moni Ovadia dibattuto tra la fedeltà alle proprie idee e il ruolo ricoperto. Così, dopo svariati coup de theatre, par di capire finisca per infrangersi nell’antica saggezza dei latini che dicevano: pecunia non olet". L’occasione è ghiotta anche per il segretario comunale dem, Alessandro Talmelli: "Balboni ha mostrato i muscoli, facendo capire chi, in questo momento, detta la linea del centrodestra ma non è riuscito fino in fondo nel suo intento. Questa vicenda fa emergere anche un’altra questione, del tutto politica: l’assenza (e di conseguenza) la grande debolezza del sindaco Fabbri. Anche sulla cultura, manca totalmente la visione e a rimetterci è un’istituzione blasonata come l’Abbado". Viene da dire che, per prendere in prestito le parole di Ennio Flaiano, che il ‘caso Ovadia’ è la rappresentazione plastica dell’Italia: la situazione è grave ma non seria.