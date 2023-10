Ovadia si dimette: "Azione da regime contro le mie opinioni. Impossibile lavorare"

Tanto tuonò che piovve. Moni Ovadia annuncia le sue dimissioni dalla direzione del teatro Comunale Entro la fine della settimana, dice al Carlino, chiuderà la sua esperienza ferrarese iniziata – in polemica – nel dicembre del 2021. La decisione di Ovadia è scaturita a seguito di un fuoco di fila che si è scatenato "contro le mie opinioni personali sul conflitto in Israele". I primi a chiedere un passo indietro di Ovadia sono stati i rappresentanti dell’associazione Ferrara Oltre, corroborati nella loro linea dal senatore di Fratelli d’Italia, Alberto Balboni. Ed è proprio al meloniano che Ovadia rivolge il suo sferzante commiato. "È la terza volta che, per via delle mie opinioni, Balboni chiede le mie dimissioni – spiega il direttore dimissionario –. Evidentemente, il senatore ha individuato una persona vicina alle sue sensibilità da inserire al mio posto al teatro. Quella di Balboni è una censura: una coercizione del pensiero sul modello di un regime". "Si è determinata una situazione – prosegue Ovadia – che non mi permette più di svolgere il mio lavoro alla direzione del teatro in autonomia. Per cui, ho deciso di rassegnare le mie dimissioni entro la fine di questa settimana, anche perché sia il Consiglio comunale che il Cda del teatro avrebbero i numeri per silurarmi. Me ne vado da uomo libero".

Il ‘caso Ovadia’ si è scatenato a seguito delle sue esternazioni sull’attacco di Hamas in Israele. "Questa è la conseguenza di una politica di totale cecità, di occupazione e colonizzazione – aveva detto il direttore del teatro puntando il dito sulle scelte dei governi israeliani –. La striscia di Gaza non è un territorio libero, è una gabbia: è vero che dentro non ci sono gli israeliani, ma loro controllano comunque i confini marittimi e aerei, l’accesso delle merci, l’energia, l’acqua. Non a caso l’Onu aveva già dichiarato Gaza zona ‘non abitabile’. La situazione è vessatoria, dirò di più: è infernale. Israele lascia marcire le cose, fingendo che il problema palestinese non esista, per cancellare la stessa idea che i palestinesi esistano". Pronta la replica del senatore Balboni. "Le sue parole – ha scandito il senatore – sono un insulto alle vittime provocate dai terroristi di Hamas contro inermi cittadini israeliani e anche di altre nazionalità che vivevano pacificamente nelle loro case. È Hamas a essere il principale nemico del popolo palestinese, non Israele. Mi vergogno ad avere uno come Ovadia al vertice di una fra le più prestigiose istituzioni culturali della città". A chiedere un passo indietro di Ovadia dal teatro, nei giorni scorsi, anche gli esponenti provinciali di Italia Viva. Insomma, l’esperienza di Ovadia all’Abbado si era aperta in polemica e si chiude in polemica.