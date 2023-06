"Ovadia, un uomo libero Basta col pensiero unico"

di Federico Di Bisceglie

"Balboni vorrebbe togliere il diritto di parola a chi non la pensa come lui. Ma, fortunatamente, siamo ancora in democrazia". La reazione stizzita alle parole del senatore di Fratelli d’Italia che ha chiesto le dimissioni di Moni Ovadia dall’incarico di direttore del Comunale, a seguito delle frasi pronunciate dal palco della manifestazione organizzata dal Movimento 5 Stelle a Roma sabato scorso, è il coordinatore provinciale pentastellato, Paride Guidetti. Che la richiesta del presidente della Commissione Affari Costituzionali al Senato aprisse un vespaio di polemiche era più che prevedibile. E, infatti, dopo la presa di posizione del segretario comunale dem, Alessandro Talmelli, arriva quella dei pentastellati.

"Ovadia ha espresso le sue opinioni da uomo libero – scandisce il grillino –. Su ciò che ha detto si può essere d’accordo o meno, ma non gli si può certo impedirgli di parlare. L’atteggiamento di Balboni è quello tipico di una certa destra che, ancor di più ora dalla posizione del governo, vorrebbe imporre il pensiero unico. Ancora siamo in una democrazia in cui vige una Costituzione che garantisce a tutti il diritto di parola. Voler tappare la bocca a chi non la pensa come te non è sintomo di grande democraticità. Anzi". Balboni, nel suo j’accuse – ironicamente, ma non troppo – ha ‘consigliato’ al direttore del Comunale, Moni Ovadia, di intraprendere la carriera di fiancheggiatore del Movimento 5 Stelle. "Non mi risulta che Ovadia abbia tessere di partito – chiude Guidetti – e non mi sembra neanche che sia l’ultimo arrivato. Per cui, mi sembra che questo ‘consiglio’ sia quanto mai pretestuoso". Di tutt’altro tenore è l’intervento di Francesca Savini, capogruppo di Ferrara Nostra.

"Da cittadina ferrarese – così Savini – mi sento offesa dalle argomentazioni e dai toni poco sorvegliati che sono stati utilizzati dal direttore del nostro teatro nel corso della manifestazione a Roma". E qui arriva il nodo politico. "Non si pretende che chi accetti un simile autorevole incarico debba allinearsi ad un pensiero politico – rimarca Savini – né debba per contro essere sottoposto a censura, tuttavia ritengo opportuno, se non indispensabile, che questa nomina presupponga un autocontrollo, un appello alla propria coscienza e al proprio decoro tale per cui si scelga accuratamente il palco da cui intervenire, la materia su cui esprimersi e il garbo nelle parole da usare". Per non dire "del manifesto filoputinismo – rintuzza Savini – e di quell’antiamericanismo proprio del comunismo italiano del secondo dopoguerra. Auspico che Ovadia ceda il posto a chi potrà garantire al nostro Teatro la levatura che merita". Alle posizioni espresse dal segretario dem, replica il senatore Balboni. "Il Pd sta scivolando su posizioni sempre più massimaliste – scandisce –. Non è un caso che dopo la partecipazione della segretaria del Pd alla manifestazione di domenica scorsa, molti esponenti riformisti abbiano manifestato il loro disagio. Talmelli invece non sembra avere dubbi: ha già sposato la linea della nuova segretaria e si prepara al matrimonio con i 5 Stelle. Non sarà che il Papa straniero che Pd e Grillini stanno cercando tanto disperatamente sia dietro l’angolo? Anzi, dietro l’angolo dei 4S".