Ovazione per Gatti e la Mozart

Gran finale per la stagione 2023/2024 di Ferrara Musica. Un teatro Comunale gremito in ogni ordine di posti ha tributato, mercoledì, autentiche ovazioni all’Orchestra Mozart e a Daniele Gatti, protagonista della direzione, tanto vitale e intensa quanto attenta a ogni più intimo dettaglio, della Prima e Settima Sinfonia di Beethoven. Si è trattato della penultima tappa del viaggio nell’integrale dei nove capolavori beethoveniani, destinato a concludersi il prossimo 19 settembre con l’Ottava e la Nona, a coronamento dell’anno commemorativo del decennale della scomparsa di Claudio Abbado. Il programma si è aperto con la Sinfonia n. 1 in do maggiore op. 21, con la quale il giovane Beethoven affronta un genere musicale che vantava illustri precedenti in Haydn e Mozart: due giganti che al genere sinfonico avevano dato un’impronta definita. Nella sua sinfonia (abbozzata già almeno cinque anni prima del debutto il 2 aprile del 1800), Beethoven rende omaggio alla grandezza dei suoi predecessori, ma nello stesso tempo afferma la propria personalità. Con questa pagina il grande compositore tedesco inizia la trasformazione di un genere fino ad allora di puro intrattenimento – nel secolo precedente era rivolto solo a un pubblico selezionato – nel veicolo di idee e riflessioni morali e politiche destinate a un pubblico più ampio.