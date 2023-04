Ovazione per Mattarella Cori e inno nel teatro gremito La rettrice: "Qui formiamo la coscienza critica dei ragazzi"

di Federico Di Bisceglie

Il gaudeamus igitur scandisce l’apertura del 632esimo anno accademico di Unife. Il coro dei goliardi arriva al cuore. Vita, vita, vita. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accetta ‘l’investitura’ a ‘gran cordone’ con gli omaggi delle feluche (universitarie). Il teatro Abbado è gremito. Si intravedono esponenti dell’imprenditoria locale, un foltissimo gruppo di docenti, personale tecnico-amministrativo e tanti amministratori del territorio. Il sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi prende sottobraccio il sindaco Alan Fabbri e il presidente della Regione Stefano Bonaccini. Chiacchierano amabilmente e ammazzano l’attesa.

L’assessore regionale Paolo Calvano è tra i primi posti in sala. Scherza con il deputato renziano Luigi Marattin. Arriva anche il presidente della Provincia, il prefetto. Subito dietro l’arcivescovo Gian Carlo Perego parla con l’ex ministro alla Cultura, Dario Franceschini. Seduto accanto si intravedono gli occhiali dell’ex premier Romano Prodi. La mattinata entra nel vivo quando la ministra all’Università, Anna Maria Bernini apre i lavori nel nome di Copernico (tra i più illustri studenti dell’ateneo). "Il ministero sarà sempre dalla vostra parte – così Bernini -. Il percorso universitario deve essere prima di tutto un momento di crescita. Il merito non deve spaventare, ma va visto come stimolo positivo. L’Ateneo è fabbrica di futuro: non solo luogo di formazione aperto e dinamico, ma comunità che favorisce la crescita della persona insieme alle sue competenze". Oltre a declinare gli impegni ministeriali sul versante delle borse di studio (500 milioni di investimenti) e a sostengo della realizzazione di studentati, Bernini si sofferma sullo "spirito di Copernico". Che incarna il fulcro delle due parole che la ministra ‘sceglie’ per la mattinata: "Multidisciplinarietà e internazionalizzazione". Gli impegni che la ministra assume al cospetto degli studenti sono diversi. Tra i più urgenti c’è quello legato "all’apertura" dei corsi di Medicina. L’esortazione conclusiva, ai ragazzi, è di "non temere gli errori: spesso da lì nascono i grandi successi". Sembra indirettamente che la ministra risponda all’intervento successivo della presidente del consiglio degli studenti di Unife, Alessandra De Fazio.

Un intervento molto duro, attraverso cui la studentessa attacca tout court il sistema di studi universitari a partire dalla questione del merito (altro servizio nel QN). A riequilibrare la situazione è stato il discorso della rettrice, Laura Ramaciotti. "Le Università – così la rettrice - sono luoghi di crescita del sapere critico e di formazione della coscienza civile. Al riguardo, dobbiamo ricordarci di coltivare quei diritti fondamentali che noi diamo per acquisiti e scontati, mentre in tante parti del mondo sono ancora negati". Sui risultati ottenuti in questi anni dall’ateneo, Ramaciotti non ha dubbi: "Siamo tra i più performanti in Italia, anche grazie a un bilancio solido e attivo". Relativamente al personale tecnico amministrativo, ricorda Ramaciotti "sono state effettuate 64 nuove assunzioni".

Uno sforzo apprezzato anche dal presidente del consiglio del personale tecnico, Massimo Bonora che comunque invita a "proseguire questa strada, facendo nuove assunzioni". Tornando alla rettrice, il punto d’orgoglio riguarda la parte degli investimenti "circa 140 milioni" sul patrimonio architettonico. Lo sforzo sulla parità di genere, i brillanti risultati sul fronte Pnrr, le convenzioni per gli studentati. Insomma Ramaciotti rivendica la sua visione che passa anche da una forte riduzione della tassazione "per le fasce più fragili". La chiosa rimarca un concetto sottolineato anche da Bernini. "L’internazionalizzazione della didattica e della ricerca – chiude – è un obiettivo strategico, importante da perseguire nel tempo". Ancora una volta, nel nome di Copernico.