Ovuli di cocaina negli slip. Arrestato e processato

FERRARA

Nei suoi slip gli agenti della polizia locale di Ferrara hanno scoperto diciotto ovuli di cocaina, pronti per essere venduti. E lui nigeriano di ventotto anni, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane extracomunitario era stato fermato dai poliziotti impegnati in un servizio di controllo del territorio. Lui, una volta intercettato dagli agenti, ha cercato di darsi alla fuga, utilizzando un monopattino e sfrecciando lungo viale Cavour. Gli agenti però sono riusciti a bloccare. Da qui è scattata l’ovvia perquisizione che ha portato gli uomini della polizia locale, ha scoprire la sostanza stupefacente. Per lui sono scattate le manette ed è stato trasferito nel carcere di via Arginone, in attesa dell’udienza di convalida. Udienza che si è svolta ieri mattina nel palazzo di giustizia estense.

In aula. Lo straniero, assistito dall’avvocato Milena Catozzi, non ha potuto fare altro che ammettere quanto accaduto. il possesso della cocaina e che la sostanza stupefacente fosse destinata alla vendita: il suo legale ha quindi chiesto di concordare la pena, con l’accordo della procura, rappresentata dal vpo Stefano Antinori. Così, davanti al giudice il ventottenne ha concordato la pena di un anno di reclusione e il pagamento di 1.400 euro di multa. pena non sospesa, con revoca della precedente condizionale che gli era stata concessa.

Il precedente. A luglio scorso, infatti, lo stesso extracomunitario, era stato arrestato sempre con la stessa accusa: detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Anche in quel caso era seguita la condanna da parte del Tribunale estense e la concessione, in quell’occasione, della sospensione condizionale della pena. Sospensione che è decaduta a seguir della sentenza di ieri, per lo stesso tipo di reato. Non solo, dopo la sentenza, è stato anche avviato l’iter per attivare la procedura di espulsione dello straniero.

cri.ru.