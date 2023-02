Oggi, a partire dalle 16.30 nella sala del padiglione 2 della Fiera, i soci di Coldiretti Ferrara avranno l’opportunità di avere informazioni e chiarimenti sulla nuova programmazione dei fondi comunitari per l’agricoltura, ovvero la Pac 2023-2027, e sulla legge finanziaria 2023. Presente il presidente Floriano Tassinari, i responsabili dei servizi tecnici e fiscali provinciali e regionali Giorgio Legnaro per il Caa Coldiretti Ferrara e Luca Gelsi per il Caa regionale di Coldiretti Emilia-Romagna tratteranno della nuova Pac e delle opportunità dei nuovi Psr, mentre Ida Dalla Libera per il Caf Coldiretti Ferrara e Gabriella De Girolamo per il Caf regionale parleranno di fiscalità in agricoltura.