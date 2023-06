Pace e umanità Sono i giorni di Emergency

‘Sulla strada dei diritti’. E’ con questo tema che tornano a Ferrara gli ‘Emergency days’, da martedì 20 a sabato 24 giugno, al centro sociale ‘Il Parco‘, via Canapa 4. Cinque giorni organizzati dai volontari dell’associazione Emergency, sezione di Ferrara, con dibattiti, approfondimenti, presentazioni, attività per bambini, buon cibo e ottima musica. Patrocinata dal Comune, questa 13ª edizione sarà dedicata ai valori e agli obiettivi di Emergency come la promozione di una cultura di pace e di rispetto dei diritti umani. Ogni giornata si aprirà alle 19 con un incontro dedicato a temi di attualità, tra cui la tutela dei migranti, la situazione delle donne in Medio Oriente e l’importanza del diritto alla salute. Il programma della manifestazione è stato presentato, in conferenza, dall’assessore comunale alle Politiche giovanili e Cooperazione internazionale Micol Guerrini e dalle volontarie di Emergency Ong Onlus Sezione di Ferrara Giuliana Castellari e Antonella Strammiello, assieme al vicepresidente di Uisp Ferrara Andrea De Vivo e al direttore di Estense.com (media partner dell’evento) Marco Zavagli.

"Per l’Amministrazione comunale – dichiara l’assessore Guerrini – è un piacere sostenere le iniziative di Emergency. Ai cittadini, ai giovani e alle famiglie va il nostro invito a partecipare a questa manifestazione che unisce occasioni di svago a momenti di approfondimento. Ci sarà tra l’altro la possibilità di visitare, grazie a dei visori di realtà virtuale, uno degli ospedali di Emergency nel mondo, per vedere come lavora l’associazione".

"Dal 1994, anno della sua fondazione – ricorda Giuliana Castellari – Emergency ha offerto assistenza sanitaria a 12 milioni di persone e oggi opera in venti diversi Paesi del mondo. In Italia ci sono nove nostri presidi sociosanitari e abbiamo di recente offerto la nostra assistenza ai cittadini nel periodo dell’emergenza Covid e ora anche in Romagna, a Faenza. Il ricavato al centro di maternità ad Anabh, nel Panshir, in Afghanistan, creato da Emergency nel 2003 per far fronte all’altissimo tasso di mortalità neonatale della regione".