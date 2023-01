Pace fiscale, la Provincia dice no "Rispetto per chi paga le tasse"

di Federico Di Bisceglie

La pace fiscale piace al Comune, ma non alla Provincia. Infatti, se da palazzo municipale l’adesione allo stralcio delle cartelle esattoriali (fino a mille euro dal 2000 al 2015) concesso dal Governo è stato pressoché immediato, dal Castello arriva la bocciatura netta. Non senza qualche strascico polemico. Il Consiglio provinciale, ieri mattina, ha deciso di non aderire alla misura concessa da Palazzo Chigi, ma la minoranza (di centrodestra) per protesta ha deciso di non prendere parte alla votazione. "La Provincia vuole dire ‘no’ allo stralcio degli interessi e delle sanzioni sulle cartelle esattoriali fino a mille euro – avevano protestato i consiglieri di minoranza – e vuole invece continuare a riscuotere i vecchi crediti per intero a scapito dei cittadini. Una decisione gravissima che penalizza i contribuenti, annulla i benefici effetti delle scelte di Governo e non risolve certamente i problemi economici della Provincia". Dunue, secondo gli esponenti di Terre Estensi, "l’amministrazione Provinciale decide che non ci sarà nessuno sgravio sulle cartelle esattoriali inferiori a mille euro relative al periodo che va dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2015". E’ un atto che i consiglieri di centrodestra reputano sbagliato anche perché "lo stralcio degli interessi, con la conseguente riduzione degli importi, sarebbe stato per i ferraresi una boccata di ossigeno, in questo momento particolarmente difficile dal punto di vista economico per contrastare caro bollette, caro carburanti, caro vita in generale".

D’altro canto i consiglieri di centrosinistra, compatti, danno l’assesso e aderisce alla facoltà concessa dal governo di opporsi allo stralcio automatico della quota interessi e more delle cartelle non pagate dai rispettivi destinatari, fermo restando l’onere di saldare comunque la parte capitale del debito verso l’amministrazione.

Da una stima fatta negli uffici, trattandosi principalmente di sanzioni non incassate, si tratterebbe di un arretrato complessivo di circa 1,8 milioni di euro, vale a dire un volume di risorse rispetto al quale la maggioranza ha ritenuto di non rinunciare con un colpo di spugna a priori. Fermo nella sua decisione il presidente della Provincia Gianni Michele Padovani che non lesina critiche alla minoranza. "Sorprende la presa di posizione della minoranza – così Padovani – che persiste ad anticipare sulla stampa temi in discussione nell’organo democraticamente eletto. Mi chiedo come si possa parlare di un ’atto palesemente sbagliato’, quando non si tratta tanto di non dare una ’boccata di ossigeno’ ai cittadini in un momento di particolari difficoltà economiche, quanto di tenere conto di tutti coloro che hanno pagato regolarmente il loro dovuto alla pubblica amministrazione".