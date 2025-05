"Pace, i tentativi di Trump e le condizioni inaccettabili di Putin"

Caro Carlino, voglio rivolgermi a tutti i politici di destra e di sinistra e a tutti i pacifisti che hanno denunciato incessantemente la mancanza, da parte dell’Europa e del Governo Italiano, di iniziative diplomatiche atte a far cessare la guerra in Ucrania, quasi che agli stessi non interessasse la pace, ma la continuazione della guerra. A parte tutti i tentativi messi in atto da Erdoga, Macron, Draghi e altri, tutti andati a vuoto, ora si è affacciato sullo scenario internazionale il potente Trump che, in una settimana, sarebbe riuscito a far cessare la guerra, ma che, a quanto pare, anche lui sta fallendo. Il fatto è che Putin non ha affatto intenzione di cessare una guerra se non alle sue condizioni, inaccettabili in primis dall’Ucrania, e in secondo luogo anche dai paesi democratici che lo ritengono responsabile di un’invasione ad un paese sovrano contro ogni principio del diritto internazionale. Io vorrei tanto che Trump riuscisse nel suo intento, ma ritengo che le sue sparate purtroppo non approderanno a nulla e che Putin, facendosi beffe di tutti, continuerà nelle sue mire espansionistiche fino a che non incontrerà una ferma presa di posizione da parte del mondo, cosa purtroppo, che ritengo improbabile.

Benito Simoni

* * *

SANITA’: TEMPI D’ATTESA LUNGHI ANCHE NEL PRIVATO

Caro Carlino, nei giorni scorsi ho avuto bisogno di prenotare una visita specialistica: sei mesi da aspettare. Allora mi sono rivolta al privato, sempre con il medesimo medico del SSN, a San Rocco: 40 giorni di attesa! “Ma quanti giorni” dico all’addetta al telefono, che mi risponde: “Per forza, vi rivolgete tutti al privato e così dovete aspettare pure li”. Ma me l’ha detto con un tono di voce che non mi è piaciuto, come per “ben ti sta! Sono rimasta sorpresa e avvilita. Grazie e un saluto,

Pasquina Ferrari

* * *

GRAZIE ALLA RIABILITAZIONE DELL’AUSL DI ARGENTA

Caro Carlino, con il tutto il cuore desidero di ringraziare la riabilitazione Ausl di Argenta, la dottoressa Silvana Sartini, la dottoressa Giada Sibai, i fisioterapisti, in modo particolare la mia bravissima fisioterapista Ludovica. Il suo motto: “qui non esiste non ce la faccio ma ci provo!“: posso dire: ha ragione! Ringrazio anche le oss dell’assistenza domiciliare. Grazie!

Mara Maieti