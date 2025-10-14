Pace in Medio Oriente, dibattito in Aula. Fabbri: "Ostaggi liberi, giornata storica"

"Dopo troppo tempo intriso di dolore e divisioni, Israele e Palestina hanno finalmente trovato la via della pace. Una pace attesa, necessaria, spesso ritenuta impossibile. Lo testimoniano anche tutte le manifestazioni permesse in questa città, a prescindere dai toni violenti portati anche in questo consesso". È quasi commosso, perché la sua sensibilità per questi temi è sempre stata di un certo tipo. Il sindaco Alan Fabbri, ieri pomeriggio, ha preso la parola per ricordare la giornata della svolta storica della guerra in Medio Oriente con la liberazione, dopo 738 giorni, dei 20 ostaggi israeliani imprigionati da Hamas ancora vivi, a seguito dell’accordo sul cessate il fuoco. Non senza qualche accenno polemico alle manifestazioni che, anche nell’aula del Consiglio, hanno preso parte a sostegno della causa palestinese. "Il nostro grazie – prosegue Fabbri – va anzitutto a chi ha esercitato una leadership mondiale capace di forzare l’impossibile. Ringraziamo quindi in particolar modo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump per la determinazione politica e la tenacia diplomatica con cui ha spinto le parti al tavolo e per aver creato le condizioni di un accordo concreto e verificabile. Un ringraziamento va anche al Governo italiano e a tutte le istituzioni coinvolte nel processo negoziale, per aver compiuto scelte orientate alla sicurezza e alla stabilità, aprendo uno spiraglio concreto verso un futuro di coesistenza tra i due popoli". Adesso, la prospettiva. "Sicurezza per il popolo israeliano, che ha diritto a vivere senza la minaccia del terrore – chiude il primo cittadino – . Dignità e futuro per il popolo palestinese, che ha diritto a vivere libero, con prospettive democratiche, economiche e istituzionali. Solo se questi due diritti cammineranno insieme la pace potrà davvero durare. La giornata di oggi ci insegna che la pace non arriva da sola: nasce quando qualcuno decide di smettere di odiare – e non mi riferisco alle piazze italiane, ovviamente - e ricomincia a costruire. È un lavoro fatto di scelte quotidiane, di rispetto e di verità. Ed è lì, in quel lavoro umile e continuo, che la storia può cambiare davvero direzione". Durante la lettura del discorso, sul passaggio legato al rilascio degli ostaggi israeliani, dalla minoranza le mani sono state ferme (all’infuori di quelle di Elia Cusinato e Davide Nanni, Pd), mentre la maggioranza si è lasciata andare in un applauso scrosciante. Ma la divisione sulla sensibilità per il tema mediorientale è resa ancora più plastica durante la discussione del documento presentato dal Pd. Anna Chiappini dal microfono chiede che il Comune interrompa i rapporti di natura anche commerciale con Israele. Le fa eco Anna Zonari che nel suo corposo documento parla di "economia del genocidio" chiede il "boicottaggio di Israele" e di "evitare i rapporti con le multinazionali israeliane". La pentastellata Marzia Marchi, di kefiah munita, pone come tema essenziale per "una pace giusta", "la fine dell’occupazione illegale dei territori palestinesi da parte di Israele". Arianna Poli (civica Anselmo) sostiene che "non ci può essere pace, dove c’è un popolo sterminato. Questo piano di pace è una truffa linguistica: il limite valicato è quello dell’umanità". Andrea Ferrari, consigliere di Fratelli d’Italia bolla come "narrazione di parte" quella che viene dalla minoranza. L’ordine del giorno del Pd, comunque, è stato bocciato.