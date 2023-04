"Padel, lavori conclusi entro fine mese"

BONDENO

Lavori che nascono da investimenti. Da chi ha scelto di credere nel Padel come ad uno sport che è di tutti e che, su un terreno affittato dal Comune per un canone annuale, dopo aver partecipato ad un bando pubblico, ci mette quasi 200 mila euro. Succede a Ponte Rodoni di Bondeno, accanto al Palacinghiale, l’impianto sportivo comunale, all’interno di un’area verde che adesso si attrezza per diventare campi di gioco. Ci sono le ruspe. Il terreno viene spianato (nella foto) e tutto si plasma. C’è l’Associazione Sportiva 44012 Padel Bondeno che si è costituita apposta. Porta il numero del codice di avviamento postale che ne indica l’identità. Il terreno è spianato. Le ruspe sono al lavoro. "Sono tutte imprese locali – conferma il segretario e portavoce del gruppo Fabiano Campi - perchè crediamo nel territorio". Da qui una conferma: "Contiamo entro fine mese – dicono – di averli completati". Campi allo scoperto, per un impianto che entro tre anni, molto probabilmente prima, prevede la copertura per giocare anche nei mesi invernali. Cinque soci che credono in un progetto e che hanno messo risorse economiche, tempo e lavoro per realizzare in due campi che sono i primi di questa specialità realizzati nell’Alto Ferrarese. Sebastiano Panzani, socio dell’associazione e maestro qualificato di primo livello di Padel sta già pensando al programma: "Abbiamo in mente di organizzare molti eventi – dice – è uno sport per tutte le età. Realizzeremo l’Academy e la Scuola giovanile, per i giovanissimi dai 7 ai 15 anni". Tra i soci anche Michele Chiodi ex giocatore delle giovanili della Spal che affiancherà Panzani nell’organizzazione degli eventi. "Questo è un classico esempio di sinergia e collaborazione tra Comune e privati – aggiunge Fabiano Campi – che credono nello sport e nello sviluppo del territorio". "Il l progetto mira a promuovere lo sport del padel tra i giovani e gli adulti della nostra comunità – sottolinea il presidente Roberto Ferri –. Il padel è uno sport divertente, dinamico e inclusivo. Il nostro progetto ha un’importanza sociale ed economica per la comunità. Favorisce la salute, il benessere e l’integrazione creando occasioni di incontro, divertimento e solidarietà. Economicamente, il progetto padel genera occupazione, sviluppo, attirando visitatori e investitori interessati a questo sport in crescita. E’ un’opportunità unica per la nostra comunità di valorizzare il proprio territorio e le proprie risorse, e di far conoscere il padel".

Claudia Fortini