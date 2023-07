Padel, nuova reception "Sono tanti gli atleti"

Passione Padel. I nuovi campi sono stati inaugurati esattamente un mese fa e ogni giorno, sono più di una trentina gli sportivi che si allenano nell’impianto. Contatti, iscrizioni, prenotazioni per giocare, avvengono soprattutto attraverso i canali social attivati dall’Associazione Sportiva 44012 Padel Bondeno che si è costituita apposta per costruire e gestire i campi. E le prenotazioni si moltiplicano per campi che stanno diventato un punto di riferimento non solo per l’Alto Ferrarese ma anche per le province vicine. Da qualche giorno poi è stata inaugurata anche la nuova reception, una casetta di legno accanto ai campi che già operativa e funzinale. "Considerando che nelle ore centrali visto il caldo torrido non gioca ovviamente quasi nessuno – spiega Fabiano Campi - ad oggi giocano circa 30 persone al giorno, dalle 17.30 alle 23.30 principalmente e dalle 10.30 alle 12.30". "E’ stata un’ottima partenza dei campi – dice Sebastiano Panzani socio dell’associazione e maestro qualificato di primo livello che ogni giorno allena sui campi -. Adesso siamo in dirittura di arrivo per la apertura della scuola Padel di diverse fasce di età e di livello, ovviamente anche femminile e misto". Tutto è nato da cinque soci che hanno creduto in un progetto e che hanno messo risorse economiche, tempo e lavoro per realizzare i due campi che sono i primi di questa specialità realizzati nell’Alto Ferrarese. "Il Pdel è uno sport per tutte le età – sottolinea Panzani -. Il prossimo passo è realizzare l’Accademy e la Scuola giovanile, per i giovanissimi dai 7 ai 15 anni e tante iniziative sia per il settore giovanile che per tutte le età".

cl.f.