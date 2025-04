PADOVA Salto di carreggiata. Tre ferraresi morti sulla Romea

L’auto che sbanda paurosamente, salta sull’altra carreggiata e si scontra frontalmente con un camion. Strage sulla Romea all’altezza della frazione di Rosara di Codevigo, nel Padovano: tre i morti, di cui due sul colpo e un terzo non appena giunto in ospedale a Padova, con l’elisoccorso. Lo schianto frontale è avvenuto ieri alle 15. Secondo quanto ricostruito dalla polizia stradale, la Renault Scenic condotta da Paolo Tagliaferri, ferrarese di 58 anni, con a bordo Pietro D’Egidio, 57 anni, anche lui ferrarese, e Pasquale Spagnolo, 53 anni, di Poggio Renatico, stava procedendo da Venezia in direzione Chioggia. Ad un tratto il mezzo ha invaso la corsia opposta. Proprio in quell’istante sopraggiungeva in direzione opposta un camion che trasportava legname con al volante P.G., 54 anni, di Giavera del Montello (Treviso). L’autotrasportatore ha provato in tutte le maniere a evitare l’impatto, ma non c’è stato nulla da fare.

Lo scenario che si sono trovati davanti i primi soccorritori è stato devastante. Pezzi di lamiera sparsi per centinaia di metri. È stato subito chiaro che le condizioni dei tre occupanti dell’auto erano disperate. Due dei tre uomini, Tagliaferri e D’Egidio, sono morti sul colpo. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarli. Il terzo, Pasquale Spagnolo, è spirato in ospedale. Il camionista è rimasto leggermente ferito. Ancora da chiarire le cause dell’incidente. Non si esclude un malore dell’autista della Scenic.