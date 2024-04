Padova, via Torrente. Tocca a Oddo

Colpo di scena a Padova, dove il club biancoscudato ha esonerato Vincenzo Torrente affidando la panchina a Massimo Oddo che torna in pista dopo la retrocessione in C con la Spal. Una decisione a sorpresa, se si considera che il Padova è secondo in classifica (a -9 dal Mantova che ha già festeggiato la promozione) ed è arrivato in finale di Coppa Italia serie C perdendo il trofeo nella doppia sfida col Catania. A tre giornate dalla fine, Oddo ha il compito di motivare la squadra in vista dei playoff, centrando quella promozione che proprio al timone del Padova aveva fallito sul filo di lana nella stagione 2021-22 finendo ko nella finale playoff contro il Palermo. Oddo naturalmente spera di avere la stessa fortuna del suo predecessore in biancazzurro De Rossi, che prendendo il posto di Mourinho sta trascinando la Roma nei piani alti della classifica.