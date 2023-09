Padre e figlio in carcere. Il verdetto del giudice

Mauro e Giuseppe Di Gaetano, padre e figlio accusati dell’omicidio di Davide Buzzi e del tentato omicidio di Lorenzo Piccinini, rimangono detenuti in carcere. A stabilirlo è stato il tribunale del Riesame, sciogliendo nei giorni scorsi la riserva sulla richiesta dei legali degli indagati di commutare la misura cautelare in arresti domiciliari. Padre e figlio sono all’Arginone dalle ore immediatamente successive al delitto. In carcere i due sono stati posti in isolamento e sotto stretta sorveglianza, per timore di possibili ripercussioni nei loro confronti.