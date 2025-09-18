Padre ruba due biciclette per i figli, le telecamere lo incastrano: denunciato

La scorsa settimana, la titolare di un negozio del centro di Copparo aveva presentato una denuncia per il furto di due biciclette dall’interno del suo negozio. La scoperta dell’ammanco era avvenuta poche ore dopo l’esposizione all’esterno della vetrina lungo la galleria commerciale. Si tratta di due biciclette da bambino del valore complessivo di alcune centinaia di euro, fatte sparire con un gesto rapido.

I carabinieri della stazione di Copparo, chiamati dalla titolare, hanno effettuato un sopralluogo e acquisito i filmati di video sorveglianza presenti vicino al negozio, riuscendo a ricostruire rapidamente i fatti. Dalle immagini emergeva che una famiglia residente nel copparese, composta da marito moglie e due figli piccoli, si era concentrata attorno alle due biciclette fingendo il loro interesse all’acquisto. Improvvisamente però, i due bimbi si erano messi in sella alle stesse bici ed avevano pedalato lungo il corridoio fino all’esterno della galleria commerciale dove il padre, furtivamente, le aveva caricate nel bagagliaio della sua auto, allontanandosi con tutta la famiglia dal parcheggio del negozio.

Le indagini dei carabinieri hanno quindi consentito in brevissimo tempo di dare un nome al volto del genitore immortalato dalla videosorveglianza: lo stesso, un 39enne del posto conosciuto alle forze dell’ordine, è stato denunciato alla Procura estense per furto. Grazie inoltre alla perquisizione, i militari hanno recuperato la refurtiva presso l’abitazione dell’insospettabile famiglia. Le biciclette sono state immediatamente poste sotto sequestro, in attesa di procedere alla loro restituzione, in favore della titolare del negozio che ha voluto esprimere i suoi ringraziamenti ai carabinieri per la tempestività e la buona riuscita del loro intervento.