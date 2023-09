Paese chiuso nel dolore Incredulità e cordoglio a Pontelagoscuro "Comunità sconvolta"

di Mario Tosatti

Un profondo dolore, incredulità e poca voglia di parlare a Pontelagoscuro. In piazza e non solo, i capannelli di persone davanti ai bar non parlano d’altro, ovvero della rissa al bar Big Town di via Bologna, conclusa con la morte di Davide Buzzi, 43 anni, e il ferimento di Lorenzo Piccinini, 21 anni, ricoverato in ospedale a Cona. I commenti, rispettosi, cercano di rimanere ‘distanti’ dal tragico fatto di cronaca, soffermandosi sul cordoglio di una vita spezzata e sul giovane ferito. Nel paese molte bocche cucite. C’è poca voglia di parlare. "Una tragedia che scuote tutta la nostra comunità" è la frase più ricorrente. Nel percorre i luoghi pubblici ci si sofferma a ponte vecchio, al bar di via Isola Bianca. "Un fatto terribile di cui preferiamo non giudicare, siamo però molto colpiti per quanto successo" afferma un avventore. Parlando del giovane Lorenzo ricoverato aggiungono: "Speriamo che si riprenda presto". Nel centro di Pontelagoscuro nessuno vuole ritornare su quanto accaduto preferendo il silenzio. Mentre al bar di via della Ricostruzione, invece, alcuni clienti fuori nel dehors si lasciano sfuggire poche parole: "Brutta storia e non vogliamo parlarne per rispetto verso le famiglie coinvolte". Molti preferiscono rimanere anonimi, tra questi anche una ragazza che conosceva la vittima. "Davide – ricorda – era una buona persona. Lo conoscevo e spesso lo vedevamo, era molto scosso dopo la morte del giovane Edoardo".

Intanto proseguono senza sosta i messaggi di cordoglio e ricordo per Davide Buzzi, codigorese d’origine, ma da tempo residente a Pontelagoscuro. In pochi si soffermano sui fatti o sul tragico epilogo con la morte del 43enne, molto conosciuto per la sua attività di tatuatore. In tanti, invece, lo ricordano come "amico sincero e buono". Traspare anche come Davide Buzzi, dopo la morte di Edoardo Bovini, 19 anni, figlio della compagna con cui lui stesso ha avuto una bambina di 9 anni e che aveva vissuto con lui fin da piccolissimo, fosse profondamente scosso. Un sentimento che traspare anche dai messaggi degli amici. "Mi dispiace tantissimo per Edo e ora per te Davide – scrive un’amica –. Da sempre so che l’hai difeso con orgoglio e grande forza, sia lui che tutta la tua famiglia. Avevi un grande cuore". In tanti nel paese di Pontelagoscuro faticano a credere a quanto successo e dedicano un pensiero di pronta ripresa per il giovane Lorenzo Piccinini, che abita con la nonna nella frazione sul Po. "Mi mancherai sei e sarai sempre un amico sincero – si legge in un altro messaggio –, vero e pronto ad esserci per le buone cause. Non ti dimenticherò mai. Io con te mi sono sempre sentito protetto e al sicuro, mi sono veramente divertito. Ci rivedremo Davide, un abbraccio e ti voglio bene".