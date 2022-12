Paese dei campanelli Capodanno a teatro

CENTO

Per festeggiare il nuovo anno in allegria, la Fondazione Teatro Borgatti ha messo in programma per Capodanno in Pandurera alle 17, il travolgente mondo dell’operetta con "Il Paese dei campanelli" di Lombardo e Ranzato. Un’opera divertente, tra gaffe, tradimenti e simpatiche vendette a suon di campanelli del tradimento che iniziarono a suonare in paese all’arrivo di una nave piena di cadetti. Operetta in tre atti di Carlo Lombardo e Virgilio Ranzato portata in scena dalla Compagnia Elena D’Angelo.