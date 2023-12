"Paese in declino, è ora di cambiare. La svolta con il nostro progetto"

"Ai miei concittadini dico di non aver paura. Di abbandonare il sistema che ha portato Argenta al declino in cui vive la nostra città". Gabriella Azzalli sguaina la sciabola. Un breve parentesi nei Ds (come indipendente), poi uscita in polemica dal suo ruolo in una giunta di sinistra, ora si candida a disarcionare la leadership di una delle ultime – vere – roccaforti del fu gran partito. Ma con il centrodestra. La sua candidatura, spiega al Carlino, "nasce da una forte spinta, da un diffuso incoraggiamento".

Azzalli, dopo oltre vent’anni all’opposizione – con la lista Argenta Rinnovamento – ora tenta il ‘colpaccio’. La ’spinta’ che ha ricevuto dalle persone è l’unica motivazione o c’è altro?

"C’è, prima di tutto, il grande amore per il mio territorio, che è stato il motore della mia passione politica da sempre. In più, questa volta, penso che l’offerta politica del centrodestra possa davvero corrispondere a una grande voglia di cambiamento che si respira in città".

Perché la sua esortazione è quella di "non avere paura"?

"Perché ancora percepisco una forma di timore nel dire pubblicamente che ci si è stancati del ‘sistema’ che dal Dopoguerra governa non solo la politica ma anche il potere economico. Penso invece che non debba esserci questo timore. Il cambiamento è il sale della democrazia".

Da dove dovrà partire questo cambiamento?

"Per prima cosa ad Argenta serve una robusta revisione dei conti pubblici. In questi anni – e la vicenda Soelia parla chiaro (il bilancio consolidato chiude con una perdita di 10 milioni di euro) – i fondi pubblici sono stati gestiti in maniera per lo meno discutibile. Per cui penso che le operazioni sul bilancio degli enti pubblici – dal Comune alle partecipate – sia il primo punto. In secondo luogo, ritengo che occorra agire sul versante infrastrutturale per evitare che il nostro territorio resti indietro a scapito del vicino confine ravennate. In terza battuta, penso che l’argentano abbia tutte le carte in regola per essere una zona attrattiva per nuovi insediamenti industriali".

Mentre Forza Italia e Fratelli d’Italia hanno appoggiato la sua candidatura, la Lega sta tenendo un atteggiamento per lo meno ambiguo....

"I rapporti con la Lega sono sempre stati buoni. Penso che questo silenzio prolungato sia dovuto a una riflessione interna al partito nella quale io non entro. Tuttavia ritengo che ci possano essere i margini per costruire un progetto politico".

Ci sono tentativi di costruire qualcosa di alternativo alla sua candidatura anche alla sua destra.

"Si tratta di indiscrezioni che ho appreso dalla stampa e sulle quali preferirei non indugiare più di tanto. Vorrei solo chiarire che il progetto di centrodestra, è quello che sto costruendo personalmente – da civica – con il sostegno dei partiti".