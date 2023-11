Paese in lutto per Giorgio Saggiorato, infaticabile volontario

La parrocchia e il mondo del volontariato di Copparo sono in lutto per la scomparsa di Giorgio Saggiorato, che si è spento mercoledì scorso all’età di 70 anni. Saggiorato era molto conosciuto nella comunità per le tante attività e iniziative che lo vedevano impegnato. Era presidente dell’Avip (Associazione Volontari Iniziative Parrocchiali) di Copparo, membro del Consiglio pastorale e referente locale dell’Associazione Nazionale Partigiani Cristiani che, quest’anno, ha partecipato alle commemorazioni del 25 Aprile a Copparo. Saggiorato è stato da sempre impegnato nel volontariato . "Abbiamo appreso con grande tristezza della sua scomparsa – afferma il sindaco Fabrizio Pagnoni -. Era una persona importante per il volontariato locale, che accoglieva sempre con un volto sorridente".