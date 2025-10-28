Paese in lutto per la scomparsa di Italo Grandi

Non si spegnerà mai la ‘luce’ della storia della sua bottega sotto i portici di piazzetta Costa, accanto alla casa dove abitava, così come resterà per sempre incisa, a Bondeno, la cultura di un uomo che, con la sua famiglia, dagli anni ’50 fino all’affacciarsi degli anni 2000, ha saputo fare impresa ma anche incontro, socializzazione, sorrisi, diffondendo i sapori autentici ferraresi che hanno attraversato quarant’anni di vita di paese. Si sono tenuti ieri pomeriggio nel duomo di Bondeno gremito di persone, i funerali di Italo Grandi. Aveva 92 anni. La sua è una storia che ancora si racconta ai giovani del paese. Una storia come poche ce ne sono. Fino all’ultimo giorno, pure essendo in pensione da anni, con garbo, valori e cultura, con la modestia che da sempre l’ha contraddistinto, ha saputo diffondere l’identità e il coraggio di chi ha costruito una ‘bottega di vicinato’ da sé, partendo dal credere nel proprio lavoro, nelle mani che impastavano salumi, sistemavano scaffali, esponevano sapori e dall’impegno di una famiglia che insieme a lui ha lavorato in squadra. In occasione dell’ultimo saluto a Italo Grandi, affiorano le sue parole in vita quando, nel luglio dello scorso anno, finalmente era riuscito a realizzare un sogno: quello di vedere accendersi di nuovo le luci della sua bottega, sotto i portici della piazzetta, che erano spente dall’arrivo della sua pensione. Lugi Petrosino con la moglie Patrizia avevano infatti aperto l’attività che, che oggi brilla, della ‘Valle della carne’. Per Grandi fu un evento e l’occasione per ricordare, intervistato da Il Resto del Carlino, la storia di un negozio di alimentari condotto dal 1953 al 1994. "Lavoravamo tutti insieme, in famiglia – aveva raccontato Italo Grandi -. Io mi occupavo soprattutto del laboratorio dei salumi che producevamo noi".

cl.f.