Paese in lutto per la morte del volontario Pirani

La commozione e il rispetto per un uomo che ha incarnato e diffuso per tutta la vita i valori del volontariato, instancabile, motivato, socievole e convinto di un testimone, nella Croce Rossa Italiana, da affidare ai giovani. Era gremita ieri pomeriggio la chiesa arcipretale di Bondeno per l’ultimo saluto a Fausto Pirani. Aveva 74 anni. Era stato il fulcro dei volontari della Croce Rossa Italiana a Bondeno. Una vita dedicata al prossimo, impegnato nei servizi in ambulanza, attento a non mancare mai in occasione delle iniziative del paese dove il ruolo dei volontari è fondamentale. Un uomo che ha messo intelligenza, sensibilità, capacità organizzativa e tempo, al servizio della gente del suo paese. Era poi stato uno dei fondatori del gruppo Micologico di Bondeno "E’ sempre stata una delle persone più disponibili e legate alla mission volontaria all’interno della Croce Rossa – ricorda il sindaco Simone Saletti -. In ogni sua azione traspariva il desiderio di dare un futuro e trasmettere alle nuove generazioni l’importanza del soccorso, con organizzazioni puntali legate a corsi di primo intervento". Ha incarnato per più di trent’anni il valore del volontariato del paese. "Era una persona buona, disponibile e generosa – sottolinea il sindaco -, un uomo dal grande cuore. Nel gruppo di volontari ha avuto un ruolo organizzativo di primo piano ma ogni sua azione muoveva in silenzio, in punta di piedi, e sempre in nome degli altri e per aiutare gli altri. E’ stato un uomo esemplare. La notizia della sua scomparsa ci ha dato molto dispiacere. Si perde un grande persona per la comunità". "La disponibilità verso gli altri oltre l’amicizia che Fausto ci ha sempre offerto – ricordano dal gruppo Micologico – rimarrà sempre un esempio per tutti noi".

cl.f.