Paese in lutto per l’imprenditore Claudio Nicoletti

Argenta in lutto per la scomparsa di Claudio Nicoletti, il 61enne imprenditore argentano, deceduto lunedì scorso a seguito di una grave malattia. Titolare di una nota attività commerciale per la vendita di pezzi di ricambio per auto, la ditta "Galletti" di Via Celletta, precedentemente gestita dallo suocero, Claudio (nic per gli amici) era conosciutissimo in città anche per i suoi trascorsi da presidente della Pro-Loco. Un destino beffardo il suo, visto che è deceduto poco più di un mese dopo la morte del papà, Rino, di 84 anni autore di un libro su Don Antonio Rasi di San Biagio. Un destino che alcuni anni fa nel giro di una settimana ha similarmente colpito la famiglia Zannoni: padre e figlio. Oggi, giorno del funerale, l’intera comunità si stringe attorno ai parenti. Al duomo alle 14,45, verrà celebrata la messa di suffragio.

n.m.