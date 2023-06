Paese in lutto per l’ultimo saluto a Gabriella Dolcetti

Tantissima gente ha voluto dare ieri l’ultimo saluto a Gabriella Dolcetti, 61 anni, che ha perso tragicamente la vita il primo giugno in un tamponamento sulla variante alla Statale 16, tra Gaibana e San Nicolò. Erano circa le 19, tornava a casa con le buste della spesa sul sedile posteriore. Ma un maledetto destino se l’è portata via per sempre dai suoi affetti: in particolare della figlia Carlotta, 28 anni, che ora la piange con immenso dolore. Un dolore attorno al quale si è stretta, commossa, con parole e messaggi di condoglianze anche sui social, la comunità, chi le ha voluto bene, gli amici, i colleghi di lavoro del centro prelievi di Budrio, dove Gabriella prestava sevizio. Ma anche dei parenti tutti, in lutto per la drammatica scomparsa della loro congiunta, persona conosciuta per la sua riservatezza e devozione religiosa. In duomo è stata celebrata la messa di suffragio, ed impartita l’estrema benedizione. Nell’occasione Don Ugo Berti, che ha officiato la funzione funebre, ha manifestato ai famigliari la sua vicinanza ed il suo sostegno in un momento così difficile e buio della loro esistenza. "Siamo qui-ha detto il sacerdote nella sua omelia-per accompagnare con la preghiera Gabriella nel suo passaggio alla vita eterna, alla luce del Signore. Solo la fede in Dio ci dà conforto, speranza, coraggio, ed il suo aiuto ad affrontare la perdita di un proprio caro. Ci tiene per mano. Mentre il ricordo qui sulla Terra non si cancella, resta per sempre nei nostri cuori, nella nostra memoria". Al termine il feretro è stato trasportato a Molinella per la cremazione. Le offerte saranno devolute a favore dell’Airc ed Ado.

n. m.