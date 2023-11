Paese in lutto per Massimo Ognibene, infaticabile volontario

Filo in lutto per la scomparsa di Massimo Ognibene, detto "Ogni". Oggi sino alle 9,30 l’ultimo saluto alla camera ardente di Argenta, poi la cremazione a Ravenna. L’uomo, 50 anni, appassionato di pesca, era molto conosciuto per il suo attivismo nel volontariato e come storico cuoco in sagre e feste di paese. Ma anche per il suo trascorso da militare, impegnato in missioni di pace in Somalia. Lascia la mamma il papà, la sorella e nipoti. Era un valido organizzatore che oltre al lavoro e alla dedizione alla sua famiglia si è largamente speso nel volontariato finché la salute lo ha consentito. L’uomo era conosciutissimo e molto amato soprattutto per l’impegno a favore degli altri. Mancherà all’intera comunità che si era abituata a vederlo tra i protagonisti delle iniziative per rendere più vivo il paese e mantenere intatte le tradizioni."Era una persona infaticabile che ti accoglieva sempre con un sorriso", raccontano gli amici.

Nando Magnani