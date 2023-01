’Paesi d’acqua’ a Naselli Crispi Uno studio sul territorio ferrarese

Il territorio ferrarese non è solo un luogo geografico dove l’acqua e la terra vanno mantenute in costante equilibrio per assicurare sicurezza e sviluppo ma racchiude molti “Paesi d’acqua”. Questo il titolo scelto per l’evento che si terrà oggi dalle 10 alle 12.30 a Palazzo Naselli Crispi, organizzato da C.D.S. Centro Ricerche Documentazione e Studi Economico Sociali ODV e dal Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli studi di Ferrara, in collaborazione con Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara. I “Paesi” del titolo sono riflessioni, sguardi, prospettive diverse e multiformi sul territorio, nate nell’ambito del corso di Antropologia urbana del prof. Giuseppe Scandurra dell’ateneo ferrarese, che ha coinvolto grazie alla collaborazione con il C.D.S. una serie di esperti in diverse discipline per dialogare con gli studenti e approfondire il legame tra acqua, terra e uomo.

Nel corso dell’evento saranno presentati i risultati del percorso, grazie a una serie di relazioni degli studenti del corso di antropologia urbana che avranno come tematiche principali: “Consorzio di bonifica Pianura di Ferrara: fattore economico o identitario?” a cura di Arianna Colladon, Matilde Fortini e Anastasia Bineeva; “La biodiversità del Delta del Po” di Claudia Gharbi; La toponomastica del Delta del Po: casi di studio” di Benedetta Asti, Michela Sigolo e Kaoutar Kessasi e “I microcosmi padani tra la storia e l’acqua” di Mattia Iseppi e Laura Passera. Punti di vista di grande valore antropologico, perché lo studio di un territorio fortemente legato alle sue caratteristiche geografiche e al processo di antropizzazione aiuta a comprendere meglio l’intero sviluppo umano, ma anche punti di vista originali e obiettivi perché arrivano da studenti originari di terre diverse e magari lontane.

A dialogare con loro ci saranno i relatori che sono stati parte integrante di questo progetto di conoscenza multidisciplinare: Caterina Cornelio, direttrice del Museo del Delta Antico; Alessandro Bondesan, esperto di cartografia e capo Settore Sistemi Informativi Territoriali del Consorzio; Barbara Guzzon, curatrice dei “Quaderni della Bonifica”; Franco Cazzola, già docente UniFe, storico e autore di diverse pubblicazioni dedicate al territorio ferrarese; Giangaetano Pinnavaia, docente a contratto presso DICAM - Dipartimento di ingegneria civile, chimica ambientale e dei materiali UniBo; Guglielmo Bernabei, avvocato e docente a contratto UniFe; Carlo Ragazzi, presidente del “Consorzio Uomini di Massenzatica”; Carlo Fiorenza, agronomo e docente IIS F.lli Navarra; Sandro Abruzzese, scrittore e docente. L’evento è gratuito e aperto a tutti ma si chiede gentilmente di prenotare alla mail: [email protected] o chiamare lo 0532-218235-256. Sarà inoltre possibile seguire l’evento in diretta streaming sulle pagine Facebook del C.D.S e del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara.