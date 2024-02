Paesi senza esercito nel libro di Bottazzo

PORTOMAGGIORE

Proseguono a Portomaggiore negli spazi della biblioteca comunale gli incontri e le presentazioni con gli autori. Oggi alle 18 Riccardo Bottazzo presenterà "Disarmati. Paesi senza esercito e altre strategie di pace". Dialogherà con l’autore Valerio Giuliano Zinnarello. Il libro è l’incredibile storia dei Paesi che hanno rinunciato all’esercito: alcuni, come le isole Marshall, per volontà di Paesi più potenti; altri, come la piccola isola di Nauru, perché sono fuori da qualsiasi scenario strategico e sono talmente piccoli che non hanno spazio per una base militare. Altri ancora, come Andorra, non hanno armamenti per tradizione. Ma ci sono anche Paesi che sono arrivati a questa scelta consapevolmente come il Costa Rica, dopo una sanguinosa guerra civile, preferendo investire i fondi destinati ai militari nella scuola, nella salute e nell’ambiente, trovando una naturale stabilità economica e sociale. In Oceania ci sono ben nove piccoli e giovani Stati-isola che non hanno istituito una forza armata nazionale. Molti hanno pagato un pesante tributo durante la Seconda guerra mondiale, altri sono vittime di esperimenti atomici o sono stati devastati dall’estrazione di risorse naturali. Bottazzo è veneziano, giornalista professionista e scrittore. Si occupa di ambiente, migrazioni e movimenti dal basso.

f.v.