Paganelli guida la corale

L’Accademia corale Vittore Veneziani, dopo la recente perdita del presidente Giuliano Sansonetti, ha convocato l’assemblea ordinaria dei soci per eleggere il nuovo consiglio direttivo, all’interno del quale individuare le nuove cariche per guidare l’importante realtà musicale e culturale del nostro territorio. Il nuovo presidente della Vittore Veneziani è Paolo Paganelli, coadiuvato dal vicepresidente, Alessandro Anania e dal segretario, Domenico Curci. Altri Consiglieri eletti sono Barbara Giglioli, Monica Ricci, Francesca Tisi, Eleonora Tagliaferri, Monica Cesari e Roberto Fabbi. Rinnovata anche la fiducia nei confronti del direttore artistico, Teresa Auletta, che insieme al maestro collaboratore, Francesco Bighi, a Luigia Falleti e Nelson Capisano, formerà la nuova commissione artistica del coro. L’Accademia "ringrazia i membri uscenti per la proficua collaborazione" e augura "ai nuovi insediati un buon lavoro".

L’Accademia corale Vittore Veneziani è una realtà corale presente e attiva sul territorio ferrarese da oltre sessant’anni; il coro può vantare una lunga storia ricca di successi e collaborazioni artistiche di pregio, sia in Italia che all’estero. La sua vocazione, quella di divenire polo di attrazione e centro di formazione corale per la città di Ferrara, si è da sempre manifestata nell’impegno a richiamare a sé giovani e meno giovani, musicisti o appassionati di musica. L’Accademia intende ancora oggi rimanere significativo punto di riferimento per tutti coloro che vogliono accostarsi alla musica attraverso la coralità.