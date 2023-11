Paganini, 25 anni di violino

Paganini celebra in primavera 25 anni di violino estense. Con i sei concerti di Paganini, offerti a Ferrara il prossimo anno tra il 14 aprile nel Teatro Nuovo e il 12 ottobre nel Circolo Negozianti, si chiude in bellezza una stagione di 25 anni di proposte violinistiche imperniate a Ferrara per iniziativa di Gianluca La Villa, sotto il titolo del Comitato per i Grandi Maestri. Lunga la lista di grandi concerti e pagine eseguiti da solisti stranieri e italiani dal 1998 ad oggi. Spazio fu dedicato a Ferrara ai memorial dei grandi violinisti, a partire da Aldo Ferraresi nel 2002, per arrivare a Vasa Prihoda, Ferenc de Vecsey e Mischa Elman.

Molte partiture violinistiche rare furono donate alla biblioteca Bassi di Unife. A partire dal 2015 iniziò una collaborazione con “Animando Lucca”. Ne fiorirono videoregistrazioni su dvd poi accolte nella videolibrary della Naxos: i Concerti di Illersberg e di D’Ambrosio. In questo ciclo di concerti si valorizzarono la Orchestra Città di Ferrara e la Orchestra toscana Nuove Assonanze. Non mancarono spunti all’estero, come la prima de “La Tempesta” di Paganini proposta dal violinista Saccon a Londra al St.Johns Smith Square nel 2015, con il compianto pianista Luigi di Ilio, docente nel Conservatorio ferrarese. Di quasi tutti questi concerti resta traccia audio video o su Youtube a nella collezione privata di Gianluca La Villa.