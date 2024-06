Pagano ma non ricevono l’auto. Decine di denunce ai carabinieri

COPPARO

Si tratta di un’inchiesta ancora agli albori, benché le denunce di cittadini che avevano acquistato auto nella concessionaria, sembrano stiano cominciando a riempire faldoni e faldoni. Decine e decine di segnalazioni ai carabinieri di persone che nelle settimane scorse hanno acquistato un’auto nuova e ora non la possono utilizzare oppure proprio non l’avrebbero neanche ricevuta, nonostante aver pagato spesso la cifra totale e in alcuni casi già consegnato acconti. Una segnalazione sarebbe già arrivata in procura, ma ancora non c’è un reato ipotizzato nei confronti dei titolari della concessionaria, molto nota a Copparo.

Il punto di intoppo, secondo quanto emerso fino a questo momento, sembra essere il perfezionamento dei contratti di compravendita. Alcuni dei clienti hanno presentato formale querela ai militari dell’Arma, raccontando di avere deciso di acquistare una nuova autovettura, anche perché vendute a prezzi "vantaggiosi", ma poi di non essere riusciti a perfezionare i contratti di acquisto. Qualcuno ha ricevuto l’auto acquistata, ha potuto utilizzarla per un periodo di tempo, fino a quando non sono iniziate le indagini dei carabinieri, che nei giorni scorsi hanno portato anche al sequestro dei modelli che si trovavano all’interno della concessionaria, non si sa se per un sequestro vero e proprio o per un fermo amministrativo in attesa degli sviluppi dell’inchiesta. Mentre per le vetture già consegnate, ad alcuni clienti è stato consigliato di non utilizzarle perché non in regola con i documenti, non essendo stato perfezionato l’acquisto. Alcuni degli acquirenti, peraltro, avendo dato in permuta la vecchia auto, si trovano al momento senza la possibilità di averne una.

re.fe.