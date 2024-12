Pagelle d’Oro, un premio per 102 ragazzi: "Abbiate il coraggio di seguire i vostri sogni"

"Abbiate il coraggio di inseguire i vostri sogni". È il messaggio rivolto al pubblico durante la cerimonia di consegna delle Pagelle d’Oro, in una Pandurera colma per l’iniziativa della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento. L’occasione era quella della 52esima edizione del premio molto sentito in città. Sono 102 i ragazzi vincitori che provengono da un’area vasta che spazia dal bolognese al ferrarese, fino alla provincia di Modena. A fare gli onori di casa, la presidente della Fondazione Raffaella Cavicchi. "Volevamo rendere speciale la giornata che vede protagonisti i migliori studenti delle scuole superiori del territorio – ha detto –. Abbiamo così voluto portare a Cento Vincenzo Schettini (fisico e influencer, ndr), per dare a tutti l’opportunità di incontrarlo". Entusiasti i ragazzi che lo hanno ascoltato. "Sto vivendo un sogno – ha detto rivolto ai giovanissimi –. Ora il mio compito è mantenerlo e per farlo bisogna avere la ‘testa dura’ e portare avanti le proprie idee". Con entusiasmo ha incoraggiato i ragazzi a realizzare i propri sogni, a vivere il presente e non lasciare nulla di intentato.

Ecco I premiati delle scuole centesi. Bassi Burgatti: Matteo Rubinetti, Andra Madalina Preda, Giovanni Fabbri, Laura Elena Petrache, Aurora Chifari, Lucia Toselli, Anna Maria Govoni, Mattia Bianchi, Beatrice Mezzetti, Arianna Mezzetti, Valeria Curati, Alessandro Govoni, Vanessa Borsari, Denise Caso, Matilde Morselli. Ipsia Taddia: Gabriele Malaguti, Tahla Abbas, Ivan Angiolino Preti, Iara Dahdal, Tommaso Pilati, Emma Rizzoli, Silvia Fornasari, Zoe Cremaschi, Daria Emanuela Enica, Khadeja Fiaz, Francesca Capomassi, Elisa Schiavo, Martina Tassinari, Hala Lemnini, Carlotta Notari. Liceo Ginnasio Cevolani: Giulia Bruni, Alice Tasini, Serena Gallo, Oliver Bettoli, Laura Maccaferri, Chiara Barchetti, Priscilla Melara, Giorgia Ruvolo, Giulia Guaraldi, Gaia Banorri, Arid Priom Hossain, Tomas Spiga, Alessia Aidala, Elisabetta Roncarati, Allegra Barbieri, Mattia Locci. Poi le scuole modenesi che contano anche studenti del territorio centese e ferrarese. Liceo scientifico Morandi di Finale Emilia: Leonardo Marraudino, Emma Finotti, Cecilia Filippini, Francesca Zurzolo, Fabrizio Giuseppe Pignatti, Donata Gilli, Giulio Maria Barbieri, Gabriele Gallerani, Anna Fergnani, Si Gui Hu, Mohamed Mekkaoui, Andrea Benatti, Lorenzo Guaraldi, Lisa Tilotta, Giulia Campana, Sofia Elettra Mazzi, Sofia Magni, Bianca Magri, Anna Molesini. Istituto Agrario Calvi di Finale Emilia: Alessandro Calzolari, Samuele Zobboli, Raffaele Pollio, Balboni Giada, Luca Benati, Simone Ferriani, Simone Loche, Alice Ferrari, Davide Resca, Matteo Girolimetto, Isacco Luppi. Archimede di San Giovanni in Persiceto: Shakira Nassih, Sofia Ghini, Karina Bianca Pop, Adele Serra, Federica Gamberini, Nada Zehhafe, Asia Giardini, Noemi Minghetti, Chiara Bernardi, Elena Malaguti, Matteo Bonettini, Alessandro Grazia, Leonardo Tito Nina, Valentino Goidanich, Alexa Natali, Giulia Gamberini, Hajar Tayeb, Grazia Ruggiero, Denis Zecchini, Francesco Sabato, Lucia Prandini, Matilde Prandini, Claudia Grasso, Giulia Malaguti, Marco Veronesi, Dahlia Monteguti.