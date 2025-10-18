Paghe basse e inflazione. Addetti Hera in sciopero. Cgil: "Grande adesione"

"Alta l’adesione allo sciopero". E’ quanto confermato da Fabio Campagna della Funzione Pubblica (FP) Cgil Ferrara, durante la manifestazione davanti la sede Hera di via Finati, che ha visto riunite anche le altre sigle sindacali. Nella mattinata di ieri, infatti, in tutto il territorio servito dalla multiutiity, si sono verificati alcuni disagi nello svolgimento dei servizi ambientali in seguito allo sciopero nazionale di categoria proclamato dalle organizzazioni sindacali per l’intero turno di lavoro. Una giornata in cui sono state garantite le prestazioni minime, assicurate per legge, al termine dello sciopero i servizi sono tornati alla normale operatività. "Abbiamo deciso di scioperare-spiega Campagna-per un rinnovo contrattuale che rispetti la dignità a chi lavora in questo settore. Uno sciopero che ha visto aderire molti lavoratori in tantissime città, per dare un segnale forte alle aziende e per dimostrare, che siamo disposti a tutto se non arrivano risposte concrete. Le richieste delle lavoratrici e lavoratori sono semplici, ma significative, chiediamo il recupero del potere d’acquisto, che hanno perso le nostre paghe, il quale si aggira intorno al 17 per cento e diventa sempre più difficile arrivare a fine mese. Chiediamo di dare valore nel contratto sulle questioni relative a salute e sicurezza". Nello specifico Fabio Campagna fa alcune esempi concreti: "Il servizio porta a porta, se non supportato da un’organizzazione preventiva del lavoro, rischia di creare nel tempo una popolazione di lavoratrici e lavoratori con limitazioni o in molti casi di inidonei alla mansione. A tal proposito chiediamo che sia garantito un RLS per ogni sito di lavoro. Inoltre, un contratto che valorizzi le competenze, da questo punto di vista diventa necessario l’abolizione del livello J, il quale sembra un modo per pagare meno i nuovi assunti. Diventa necessario dare una possibilità di crescita dentro le aziende anche attraverso una formazione interna". Le richieste dei sindacati proseguono: "riteniamo che non ci siano più differenze tra ‘vecchi’ e nuovi lavoratori, esempio i permessi annuali sono differenti tra chi già lavora nel 2016 e chi è stato assunto dopo, naturalmente noi chiediamo di adeguarli in meglio. La cosa preoccupante è che le uniche proposte arrivate dalla parte datoriale, si riferiscono al diritto allo sciopero e sono nettamente peggiorative, nel merito quella di aumentare i periodi di franchigia, ovvero, i periodi dell’anno i cui non si può scioperare. Se non arriveranno risposte concrete, lo sciopero è solo l’inizio di un conflitto".

Mario Tosatti