Paghera ritorna a disposizione. Niente da fare per El Kaddouri

La Spal continua a lavorare in vista della trasferta di Pescara, dove mister Baldini ritroverà Paghera. Il centrocampista arrivato a gennaio dal Brescia è reduce da un problema muscolare rimediato contro la Virtus Entella e si appresta a tornare nella lista dei convocati. Va considerato però che non lavora a pieno regime, quindi difficilmente mister Baldini potrà utilizzarlo dal primo minuto allo stadio Adriatico. Ancora ai box invece El Kaddouri, per il quale eventualmente se ne riparlerà la prossima settimana. Nel frattempo, è scattata la prevendita per la gara in programma sabato prossimo alle 17,30 allo stadio Adriatico. Il biglietto per il settore ospiti (capienza 741 spettatori) ha il costo di 12 euro, oltre ai diritti di prevendita. La vendita sarà aperta fino alle 19 di venerdì nelle rivendite ‘Ciaotickets’ di tutta Italia e al relativo circuito telematico. Il punto vendita per la città di Ferrara è la Tabaccheria Borghi di corso Giovecca 198/A. La vendita dei tagliandi per i residenti nella provincia di Ferrara sarà esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione Spal (Spal Card).

È possibile sottoscrivere la tessera del tifoso presso lo Spal Point del centro commerciale Le Mura. VIVAIO. La Spal Under 17 gioca a tennis contro il Carpi, travolto 6-1 con tripletta di Camara e reti di Rossini, Straforini e Desiderato. I biancazzurri sono secondi in classifica a -1 dalla capolista Vicenza.

È un testa a testa tra Spal e Vicenza anche nel campionato Under 16, con la squadra di Schiavon prima a +4 sui biancorossi. Il margine però si sta riducendo, perché i giovani biancazzurri non vincono da quattro gare di fila (nell’ultima giornata hanno pareggiato 1-1 contro il Pontedera). Infine, la Spal Juniores Nazionale ha superato 2-1 il Ravenna, la Spal Under 15 ha pareggiato a reti inviolate contro il Carpi e la Spal Under 14 ha perso di misura (1-2) in casa contro il Rimini.

s.m.