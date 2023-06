Paglia in fiamme, paura nell’impianto a biomasse

Ha richiesto un forte impegno alla squadra dei Vigili del fuoco volontari di Copparo, l’incendio che si è sviluppato da un cumulo di paglia collocato nell’area esterna della centrale biomasse su via Guarda, tra i territori comunali di Copparo e Riva del Po. Il fuoco si è sviluppato nelle mattinata di ieri e sul posto sono intervenuti i pompieri per provvedere allo spegnimento. Attorno alle 6.30 gli operatori del Distaccamento copparese sono entrati in azione per domare il rogo e garantire la sicurezza dell’area. Un lavoro piuttosto lungo, durato sino al primo pomeriggio, quando non vi erano più fiamme visibili. Successivamente è stato comunque effettuato un ulteriore sopralluogo di controllo per verificare la situazione. Ad andare completamente in fumo è stato il cumulo di paglia: oltre al materiale bruciato, a riportare alcuni danni è stato soltanto il muro divisorio contro il quale era stivata la paglia.

