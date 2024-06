Pagnoni al lavoro: "Confermato il segretario"

COPPARO

Dopo i giusti festeggiamenti, già alle 7.40 di ieri Fabrizio Pagnoni è rientrato in Municipio per una giornata che ha avuto il proprio culmine a mezzogiorno, con la proclamazione ufficiale a sindaco e l’avvio del secondo mandato consecutivo. Questo, in virtù del responso del ballottaggio che ha decretato la riconferma del primo cittadino, sostenuto dal centrodestra unito e dalla lista Uniti per Copparo, con il 52,06% delle preferenze (3.635 voti), davanti al candidato sindaco della coalizione formata da Pd, Movimento 5 Stelle e lista Rinascita, che ha conseguito il 47,94% (3.347 voti). "Sono tornato subito al lavoro, come già avevo promesso – racconta Pagnoni –. L’attività istituzionale ha avuto un rallentamento in queste settimane di campagna elettorale e ho voluto subito riprendere le fila. A partire dalla predisposizione dei primi atti, tra cui la conferma del segretario generale. In mattinata, inoltre, ho effettuato un’ispezione al cantiere della scuola primaria ’Marchesi’, dove sono in corso lavori di miglioramento sismico che seguono l’intervento di tinteggiatura delle facciate esterne. E ho già ricevuto la visita di un paio di cittadini, venuti a sottopormi alcune questioni". Insomma, una mattinata intensa per Pagnoni che ha avuto anche modo di presentare le proprie congratulazioni al neo eletto sindaco di Tresignana Mirko Perelli e alla prima cittadina di Riva del Po Daniela Simoni (eletta lo scorso 9 giugno), "che presto dovrò incontrare per parlare del futuro dell’Unione ’Terre e Fiumi’, confrontandoci e scambiandoci impressioni. È evidente che il risultato elettorale comporterà un cambiamento nella composizione del Consiglio, considerando che oggi ci sono due Comuni a guida centrodestra (Copparo e Tresignana) e uno guidato da un’amministrazione civica (Riva del Po). Ed è altrettanto evidente la necessità di un cambio di passo in seno all’Ente".

Saranno anche giorni in cui il sindaco di Copparo ragionerà riguardo la giunta, i cui componenti saranno scelti in base a tre "parametri": risultato elettorale, impegno in campagna elettorale e competenze, con un occhio alla parità di genere che la normativa richiede. Al netto di nomine ad assessore e sulla base delle preferenze, ad oggi sono questi i sedici consiglieri eletti: per la maggioranza, Bruna Cirelli, Salvatore Esposito, Lorenzo Fiammanti, Roberto Mantovani, Gabriella Collu (Fd’I); Fabio Felisatti, Marcello Mari, Alessandro Grandi (Lega), Alessandro Amà (FI); Monia Rubi (Uniti per Copparo); per la minoranza Enrico Bassi (candidato sindaco), Chiara Benvenuti, Antonio Giannini, Angela Cenacchi, Massimo Bonamici (Pd) e il candidato sindaco della Lista civica Per Copparo Luca Fedozzi.

Valerio Franzoni