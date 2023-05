"Pagnoni bis, pieno sostegno di Fratelli d’Italia"

Fratelli d’Italia, dall’alto dei suoi numeri, detta l’agenda politica e apre, di fatto, la campagna elettorale per le prossime amministrative. Lo fa attraverso i risultati del governo Meloni che, per bocca del senatore di Fd’I Alberto Balboni, vengono illustrati alla comunità copparese. Come a dire che quello è il modello da seguire. E che il principale partito di governo sosterrà la ricandidatura dell’attuale sindaco Fabrizio Pagnoni. Non è un assist di poco conto. Specie perché, se arriva da Balboni, significa che arriva dal partito che – a livello nazionale – guida la coalizione del centrodestra di governo e si afferma ancora in testa ai sondaggi di gradimento a livello nazionale.

"Le cose stanno andando molto meglio di quanto si augurava la sinistra – così il presidente della commissione Affari Costituzionali al Senato, Balboni -. Abbiamo raggiunto il massimo storico di occupati (60,9%) e tutti gli indicatori economici dimostrano che l’Italia sta trainando la ripresa dell’intera Unione Europea. Con le riforme in cantiere, in particolare quella istituzionale in senso presidenziale e quella fiscale, il governo porrà le condizioni per un ulteriore forte balzo in avanti della nostra società". Davanti a lui la platea ascolta i risultati elencati da Balboni. La forza dei numeri rende il tutto più solido. L’introduzione spetta all’assessore Bruna Cirelli, che poi cede la parola a Pagnoni. Il primo cittadino dal canto suo auspica ulteriori momenti di approfondimento come quello organizzato da Fratelli d’Italia per informare la cittadinanza dell’operato del governo "senza filtri o distorsioni". Pagnoni ha colto anche l’occasione per rivendicare i risultati raggiunti nel corso del suo mandato, che si concluderà il prossimo anno. Dunque, a questo punto, si può dire che Fratelli d’Italia sosterrà sia a Copparo che nel capoluogo i sindaci uscenti leghisti, Pagnoni e Fabbri.

Ed è proprio Balboni a confermare questa volontà, assicurando il " il pieno sostegno al sindaco uscente anche per il suo secondo mandato". D’altra parte, spiega il senatore, "per completare gli impegni presi con gli elettori occorrono sempre, almeno, dieci anni". Due mandati, appunto. "L’ottimo lavoro svolto dal sindaco Fabrizio Pagnoni e dalla sua giunta – chiude Balboni - hanno convinto Fratelli d’Italia, che a Copparo vale il 30 per cento dei voti delle ultime politiche, a schierarsi senza alcun dubbio per la sua riconferma". Ora, per entrare davvero nel vivo della campagna elettorale, si aspetta il nome del candidato sindaco del centrosinistra.

Federico Di Bisceglie