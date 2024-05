Pagnoni cala il poker: "Anche i civici con me"

"Quattordici persone di spessore al servizio della comunità". Così, ieri pomeriggio, Fabrizio Pagnoni ha tolto ufficialmente i veli la lista civica "Uniti per Copparo" che farà parte della coalizione a sostegno della sua ricandidatura a primo cittadino. Il gruppo è formato da persone trasversali, "che hanno visto il lavoro svolto dalla nostra amministrazione comunale in questi anni e hanno deciso di sostenerci per dare continuità. Sono veramente felice perché, con la presentazione di oggi (ieri, ndr.), si concretizza un percorso il cui filo conduttore è la consapevolezza di tutti quanti noi di voler portare le nostre competenze e anche le nostre sensibilità nella vita del territorio". La squadra di "Uniti per Copparo" è composta da Monia Rubi, dipendente Ausl alla Casa della Comunità Terre e Fiumi; Simone Grandi, bancario e attualmente vicesindaco; Alessandro Zanella, dipendente Berco, volontario dei Vigili del Fuoco Volontari di Copparo e presidente dell’Associazione Amici dei Pompieri di Copparo; Elena Capatti, ingegnere ricerca e sviluppo Berco e consigliere comunale; Lolita Durini, impiegata amministrativa e volontaria del Centro Aiuto alla Vita (Cav) e dell’Avip (Associazione Volontari Iniziative Parrocchiali); Ombretta Ferrari, dipendente Clara e volontaria della Casa di Shon – Ciotole Piene Forever; Cristiano Giovannini, infermiere 118; Maria Lovo, studentessa universitaria; Franca Mosca, pensionata, ex operatrice della scuola d’infanzia e volontaria Avip; Marco Nardini, capo distaccamento dei Vigili del Fuoco Codigoro, già impegnato nel Palio di Copparo; Piero Ossi, amministratore di Ossiplast; Angelo Pavan, pensionato e volontario del Banco Alimentare-Colletta Alimentare; Sandro Vadalà, dipendente Trenitalia, e Gianni Zampieri, pensionato e presidente dell’Associazione San Lorenzo di Gradizza. "Sono persone che conosco e che ammiro – ha sottolineato Pagnoni –. Ognuno di loro è portatore di esperienze e capacità, di energie e qualità, con il denominatore comune dell’impegno, serio e generoso, per la comunità. Abbiamo lavori diversi, età diverse, vissuti diversi, ma siamo uniti nella certezza di poter fare qualcosa di concreto e di importante per Copparo, andando oltre le semplici solite parole. Decidiamo di metterci a disposizione per dare il massimo, per proseguire nel percorso del cambiamento iniziato cinque anni fa e che, nonostante le difficoltà che siamo stati chiamati ad affrontare in questo periodo storico, sta portando risultati già visibili e apprezzabili".

Valerio Franzoni