"Pagnoni dimentica i copparesi. Ecco la ricetta per l’alternativa"

Unire le "tante sensibilità che ci stanno chiedendo di dare al paese un’alternativa all’attuale amministrazione". Allargare "il perimetro del centrosinistra" e "rimettere al centro i copparesi". Enrico Bassi, capogruppo del Pd in Consiglio Comunale e sfidante del sindaco uscente Fabrizio Pagnoni sceglie la linea del pragmatismo. Nella sua conversazione al Carlino, fissa i punti della sua agenda politica in vista delle amministrative di primavera.

Bassi, pariamo dall’idea di "mettersi a disposizione" per l’alternativa alla giunta di centrodestra. Come nasce?

"È il frutto di un confronto con i cittadini che ho iniziato diverso tempo fa. E, la domanda di alternativa che percepisco nella comunità copparese, è stata un grande sprone per tentare questa impresa. Proprio per questo, al di là del lavoro che sta facendo e che farà il Pd presentandosi con una propria lista, è necessario allargare lo schieramento di centrosinistra".

Cosa intende quando parla di rimettere al centro i copparesi?

"Sembra paradossale, ma è il centrosinistra a Copparo che si deve incaricare di interpretare le istanze di un territorio che l’attuale giunta ha marginalizzato. Basta guardare gli elementi che compongono la giunta per accorgersene. Se mi consente una battuta: erano partiti con lo slogan ‘Prima i copparesi’, poi evidentemente se lo sono dimenticati".

Andiamo sui temi. È evidente che Copparo, così come il Basso Ferrarese in generale, sconta un grande problema dal punto di vista occupazionale. Per dirla con una parola: Berco. Come affrontare questo nodo fondamentale per la comunità?

"Sicuramente in maniera molto diversa da come ha fatto l’attuale amministrazione. Copparo è legato a doppio filo con la Berco, è un elemento fondamentale della nostra identità. Il sindaco, a mio modo di vedere, ha il dovere di schierarsi comunque dalla parte dei lavoratori".

Il sindaco Pagnoni non lo ha fatto?

"Nel 2019 è stato commesso un grande errore dall’amministrazione. Avevamo proposto una commissione consiliare che avrebbe visto la partecipazione di azienda, sindacati, forze politiche di maggioranza e opposizione per monitorare in maniera strutturale le evoluzioni della Berco. E invece questa opportunità ci è stata negata. Senza accorgersi che non è stata negata al centrosinistra l’opportunità, ma all’intero territorio. Pur nella consapevolezza dei limiti che un’amministrazione ha in ordine a una questione così complessa come il destino della multinazionale".

Come imposterà la campagna elettorale?

"Partiamo dal metodo. La mia idea è quella di avviare percorsi partecipati e di elaborare le proposte programmatiche sulla base del confronto diretto con i cittadini. Copparo vive una situazione di ristagno. Sotto tanti punti di vista. Via via si sta spopolando".

Come invertire questa tendenza?

"Allargando il sostengo alle famiglie che decidono di acquistare la prima casa, in particolare se giovani, sfruttare al meglio le potenzialità dei bandi regionali destinati alle Aree Interne, irrobustire la rete dei servizi alla persona. E, tra questi, esercitare un’azione politicamente seria sul tema della sanità. Su questi temi, la giunta Pagnoni è stata del tutto inadeguata".