Pagnoni: "L'automedica a Copparo è essenziale. Non ignorare il Cau"

COPPARO

A seguito alle affermazioni arrivate da "La Zona Franca" sull’arrendevolezza con cui l’amministrazione avrebbe accettato lo spostamento dell’automedica da Copparo e che il sindaco abbia smesso di interessarsi a questo tema concentrandosi unicamente sul nuovo servizio Cau, il primo cittadino risponde così.

Come risponde a chi ha asserito che non è stato fatto abbastanza per mantenere l’automedica a Copparo?

"Innanzitutto c’è molta strumentalizzazione dietro al tema della sanità. Il nostro impegno è costante, purtroppo ci sono decisioni che esulano dai nostri sforzi e dalle nostre volontà come Amministrazione. Non ci siamo arresi nonostante tutto, tant’è che attendiamo la risposta all’interrogazione dei parlamentari Murelli e Bergamini al Ministro della Salute per sapere se non ritenga doveroso e urgente avviare accertamenti sulla situazione nella provincia di Ferrara, in ordine al numero dei mezzi di soccorso ed in particolare in ordine alle conseguenze dello spostamento dell’automedica dal nostro Comune".

A chi invece ha dichiarato che si sta esprimendo unicamente riguardo al Cau, cosa replica?

"È mio compito svolgere un’azione di informazione per la conoscenza e la corretta fruizione di questo nuovo servizio: a questo era dedicato il primo incontro con le associazioni. Ciò non significa aver accettato la sottrazione dell’automedica".

In qualità di amministrazione come giudicate il servizio dell’automedica?

"Io penso che un servizio come questo è di fondamentale importanza, in particolare per un’area interna come la nostra. Non abbiamo accolto passivamente che ce l’abbiano tolta".

Con cosa vorrebbe concludere?

"Dicendo che lotteremo fino alla fine e per quanto è nelle nostre possibilità. Nel frattempo è necessario conoscere e imparare a fruire del nuovo servizio Cau, che non sopperisce allo spostamento dell’automedica, ma vuole alleggerire la pressione sul Ps". Parole rassicuranti e foriere di soluzioni, il problema è sentito dall’Amministrazione.

j. b.