Pagnoni: "Nido chiuso per malattia delle educatrici"

COPPARO

L’amministrazione comunale interviene sulla chiusura della sezione Lattanti del nido d’infanzia ‘Gramsci’ che si è verificata nella giornata di martedì scorso, sollevando le critiche delle consigliere del Pd Clara Tumiati e Martina Berneschi. Come spiegato dall’amministrazione, guidata dal sindaco Fabrizio Pagnoni (foto), si è trattata di "una situazione emergenziale, dovuta all’improvvisa e contemporanea assenza di tutto il personale educativo di sezione e di quello solitamente attivato in caso di necessità. Il personale comunale è venuto a conoscenza la mattina stessa delle condizioni di salute delle educatrici e, dopo aver consultato la lista di disponibilità per le sostituzioni, ha provveduto a telefonare a ognuna delle famiglie della sezione per spiegare l’accaduto. Sulla temporanea sospensione del servizio in quella sola giornata ha pesato l’impossibilità di garantire almeno una presenza di continuità alla sezione, che peraltro vede ancora alcuni processi di inserimento e ambientamento in corso, a causa di molteplici assenze dei bambini per malattia. In questo senso è stata data priorità al benessere e alla salute dei piccoli: i lattanti infatti rappresentano il gruppo più sensibile, perché di età veramente bassa, persino soli tre mesi, e hanno bisogno di riferimenti stabili, salvo trascorrere ore caratterizzate da un malessere anche significativo. Il citato episodio di un mese fa, invece, non risulta paragonabile, dal momento che allora la situazione ha riguardato solo un pomeriggio e quattro bambini, che hanno poi dormito in un’altra sezione, previo consenso delle famiglie". Dunque, come spiegato dalla giunta Pagnoni, si è scelto "di rispettare i valori e principi educativi che fanno parte dell’identità dei servizi del Comune che mette al centro il bambino, con i propri bisogni di crescita, rispettandone l’unicità, pensando alla costruzione di tempi adeguati, spazi curati e relazioni educative costruite da personale qualificato e competente". In conclusione, la giunta Pagnoni riferisce che "nessuno intende sottrarsi alle responsabilità: nel chiedere scusa per il disagio arrecato alle famiglie, si ribadisce il valore del ruolo educativo del servizio".